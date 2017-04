Tropenkrankheit 5 Fakten zu Malaria

Malaria ist weltweit eine der bedeu­tendsten Infektionskrankheiten. Mit dem heutigen Welt-Malaria-Tag soll auf die Krankheit als globales Gesundheitsproblem aufmerksam gemacht werden, wir tragen mit 5 Fakten dazu bei.

Eine Anopheles-Stechmücke beim Saugen. CDC/James Gathany

Fakt #1

Das Wort „Malaria“ stammt von „mala aria“ ab, lateinisch für schlechte Luft. Diese herrschte in den Sumpfgebieten, in denen die Tropenkrankheit auftrat und auch heute noch auftritt. Hauptverbreitungsgebiet der Malaria sind die Tropen und die Subtropen, insgesamt tritt die Krankheit in etwa 100 Ländern auf.

Fakt #2

Malaria wird von einzelligen Parasiten hervorgerufen, die zu der Gruppe der Plasmodien gehören. Übertragen wird die Krankheit von weiblichen Stechmücken (Moskitos) der Gattung Anopheles. Der Zusammenhang zwischen dem Malariaerreger und dem Stich der Anophelesmücke wurde 1897 vom englischen Chirurgen Ronald Ross entdeckt.

Fakt #3

Malaria äußert sich unter anderem durch hohes Fieber (je nach Art der Krankheit auch wiederkehrend), Blutbildveränderungen, Beschwerden des Magen-Darm-Traktes und Krämpfe. Im Jahr 2010 starben rund 1,2 Millionen Menschen an der Krankheit.

Zwischen den Jahren 1980 und 2010 erreichte die Sterblichkeit an Malaria im Jahr 2004 mit 1,8 Millionen Todesfällen einen Höhepunkt. Durchschnittlich sterben weltweit etwa 600.000 Menschen pro Jahr an Malaria, die meisten Todesopfer sind Kinder.

Fakt #4

Für medizinische Forschungen wurden mehrere Medizin-Nobelpreise vergeben: Der letzte ging im Jahre 2015 an die chinesische Pharmakologin Tu Youyou für die Isolierung des zur Malariatherapie eingesetzten sekundären Pflanzenstoff Artemisinin aus dem Einjährigen Beifuß.

Fakt #5

Bis zum heutigen Tag gibt es keinen Impfstoff gegen Malaria. Die beste Prophylaxe ist der Schutz vor Stichen durch die Anophelesmücke. Unter Umständen kann auch an eine zusätzliche medikamentöse Vorbeugung (Chemoprophylaxe) gedacht werden; dies sollte im Einzelfall mit dem Arzt besprochen werden.