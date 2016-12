Petition Gerechte Bezahlung in der häuslichen Krankenpflege

Am letzten Mittwoch hat der Petitionsausschuss des Bundestags eine Petition für die gerechte Bezahlung in der häuslichen Krankenpflege an das Bundesministerium für Gesundheit geschickt. Die Partei Bündnis 90/Die Grünen unterstützt die Petition.

In der häuslichen Krankenpflege sind die Arbeitsbedingungen schlecht. Eine Petition soll das nun ändern. Bild: Alexraths, Dreamstime.com

Mit der Petition einher geht die Forderung an die Bundesregierung, eine klare Gesetzeslage zu schaffen, welche die Krankenkassen dazu verpflichtet, Tariflöhne auch in der häuslichen Krankenpflege zu bezahlen. Seit Jahren bleibt die Vergütung der Krankenkassen hinter den wahren Kosten zurück, sodass zahlreiche Sozialeinrichtungen dauerhaft um ihre Existenz fürchten müssen. Außerdem sind die niedrigen Löhne eine Gefahr für die qualifizierte häusliche Pflege. Das dritte Pflegestärkungsgesetz hat tarifliche Bezahlung in der ambulanten und stationären Pflege festgesetzt, während die häusliche Krankenpflege benachteiligt bleibt, heißt es weiter in der Petition.

Patienten- und MitarbeitersicherheitDBfK fordert gesetzliche Pflegepersonalstandards

Zu viel Stress, zu wenig ErholungDeutsche Arbeitnehmer sind am Limit

Das Verhalten der Regierungsfraktion sei symptomatisch für die Politik der Großen Koalition, so Elisabeth Scharfenberg, Abgeordnete der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Es fehle ein eindeutiges und klares Bekenntnis, das sowohl die Pflegekräfte als auch die Betroffenen so dringend bräuchten. Die Petition hätte die höchste Priorität und ein stärkeres Votum in Richtung Bundesregierung verdient. Im Bereich der Pflege bestehe dringender Handlungsbedarf, denn die Pflegekräfte hätten einen wertschätzenden Lohn und alle Menschen eine menschenwürdige Pflege verdient. Unangemessen niedrige Vergütungen gefährdeten aber eine qualifizierte häusliche Pflege. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit und zu wenig Personal führten in eine Spirale aus belastenden Arbeitsbedingungen, die es den Pflegekräften schwer mache, ihren Beruf dauerhaft auszuüben und dabei gesund zu bleiben. Auf diese Weise verschärfe sich der Fachkräftemangel in der Pflege weiter.

Quelle: elisabeth-scharfenberg.de, station24.de