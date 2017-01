Jahres-Statistik Gesundheitsbranche bietet 5,3 Millionen Jobs

Rund 5,3 Millionen Arbeitsplätze gab es Ende 2015 laut Statistischem Bundesamt im Gesundheitswesen. 2,8 Millionen davon arbeiten in medizinisch-pflegerischen Berufen. Trotz Steigerung der Arbeitsplätze verlangsamt sich der Beschäftigungs-Aufbau.

Die Zahl der Arbeitsplätze im Gesundheitswesen ist gestiegen, allerdings geringfügiger als im Vergleich zu 2014 und 2013. Bild: Spotmatik, Dreamstime.com

Die Gesundheitsbranche in Deutschland beschäftigt immer mehr Menschen, der Job-Aufbau verlangsamt sich jedoch zunehmend. Wie das Statistische Bundesamt jetzt mitteilte, arbeiteten Ende 2015 rund 2,8 Millionen Beschäftigte in „medizinischen Gesundheitsberufen“. Also etwa in Arzt-, Zahnarzt- und Psychotherapie-Praxen, Apotheken, Kliniken sowie in stationärer und ambulanter Pflege. Auch Rettungsdienste, die Geburtshilfe sowie die Gesundheitsämter zählen dazu. Das sind 1,7 Prozent mehr Stellen als noch Ende 2014. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Bilanz allerdings gesunken. Im Jahr 2014 hat es ein Plus von 2,2 Prozent und in 2013 sogar von 2,9 Prozent gegeben.

Pflege wächst am schnellsten – Es gibt jedoch viele Teilzeit-Jobs

Zählt man die Jobs in der Gesundheitsbranche mit nicht primär medizinischer Tätigkeit hinzu – so etwa in der Pharmaindustrie, bei Laboren, im Medizin-Großhandel oder in der Verwaltung –, bietet das Gesundheitswesen sogar rund 5,3 Millionen Arbeitsplätze. Allerdings ist Teilzeit-Arbeit verbreitet: Von den 5,3 Millionen Arbeitnehmern war mit 50,7 Prozent mehr als die Hälfte teilzeit- oder geringfügig beschäftigt. Dieser Trend weitet sich aus. 2015 stieg die Zahl der Vollzeitjobs um 31.000 oder 1,2 Prozent, die der Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten dagegen um 81.000 oder 3,1 Prozent. In Vollzeitstellen umgerechnet, schreibt man ein Plus von 1,6 Prozent zum Vorjahr.