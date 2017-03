Neustrukturierung Gleich drei neue Chefs der KBV beschwören den Teamgeist

Das Parlament der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten hat Dr. Andreas Gassen im Amt des Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bestätigt. Gemeinsam wird er mit den beiden neu gewählten Vorständen Dr. Stephan Hofmeister und Dr. Thomas Kriedel die KBV auf neuen Kurs bringen und das Konzept „KBV 2020“ umsetzen.

In der KBV arbeiten zukünftig drei Vorstände im Team zusammen. Montage aus Svetayak, Dreamstime.com und Wikipedia

Andreas Gassen (54) wird wie bisher für die fachärztliche Versorgung zuständig sein. Der Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie bekleidete das Amt des Vorsitzenden seit März 2014. Der Allgemeinarzt Stephan Hofmeister (51) wurde zum stellvertretenden KBV-Vorstandsvorsitzenden gewählt. Er wird im Vorstand für die hausärztliche Versorgung zuständig sein. Hofmeister war seit 2014 stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hamburg. Zum neuen dritten Vorstandsmitglied wurde der Volkswirt Thomas Kriedel (67) gewählt.

Wird das Trio tatsächlich Teamgeist entwickeln?

Neu ist die Aufteilung in drei Vorstandsposten, wie es das Selbstverwaltungsstärkungsgesetz vom Januar dieses Jahres verlangt. Vermieden werden sollen damit Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen, wie sie früher aufgetreten sein sollen. Außerdem soll bei den Finanzen mehr Transparenz herrschen, so dass überhöhte Gehälter und fragwürdige Immobiliendeals nicht wieder vorkommen. Die KBV war aufgrund dieser Vorkommnisse ab 2014 in einen Skandal verstrickt, aus dem das neue Führungstrio jetzt endgültig herausfinden möchte.

„Nun kommt es darauf an, dass wir gemeinsam in die Politik hineinwirken und jene Durchschlagskraft zurückgewinnen, die wir wegen vieler Querelen in den vergangenen Jahren eingebüßt haben“, erklärte der wiedergewählte KBV-Chef Gassen. Er gab ein „eindeutiges Bekenntnis zur Arbeit im Team“ ab. Das mehrfach wiederholte Bekenntnis zur Teamarbeit kann aber auch bedeuten, dass es damit eigentlich nicht weit her ist. Die Zeit wird erweisen, ob das neue Führungstrio tatsächlich Teamgeist entwickelt.

„Wir wollen Zukunftsfelder für die ambulante Versorgung besetzen“

Den gemeinsamen Teamgeist betonten jedenfalls auch die beiden Neulinge Hofmeister und Kriedel. „Die KBV hat die Verantwortung, auf der Bundesebene die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Kassenärztlichen Vereinigungen ermöglichen, ihrem Sicherstellungsauftrag nachzukommen. Gemeinsam werden wir im Vorstand als gut abgestimmtes Kollegialorgan arbeiten und gemeinsam nach außen wirken“, erklärte Dr. Stephan Hofmeister, der von der KV Hamburg, wo er als stellvertretender Vorstandsvorsitzender wirkte, zur KBV nach Berlin wechselt.

Einen reichen Erfahrungsschatz bringt auch Dr. Thomas Kriedel mit, der zuletzt als Vorstand in der KV Westfalen-Lippe tätig war. „Wir wollen Zukunftsfelder für die ambulante Versorgung besetzen. Die Digitalisierung ist ein solches Thema, für das ich mich schon lange engagiere. Schließlich müssen wir uns für die Anpassung der Arbeitsbedingungen in der Versorgung an die Erwartungen junger Ärztinnen und Ärzte einsetzen.“

