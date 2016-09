Bergmannsheil-Klinik in Flammen Großbrand in Bochumer Krankenhaus

In der vergangenen Nacht ist in der Bochumer Uniklinik Bergmannsheil ein Brand ausgebrochen. Medienberichten zufolge kamen dabei zwei Menschen ums Leben, weitere sind verletzt, teilweise lebensgefährlich. Laut der Bochumer Feuerwehr sei die Brandursache noch unklar.

Die Bochumer Uniklinik Bergmannsheil ist eines der größten Kliniken im Ruhrgebiet. Das Haus, in dem das Feuer entfacht wurde, umfasste 180 Betten. Bild: Rechtsdepesche

Das Feuer in der Bochumer Uniklinik ist in der vergangenen Nacht in einem Patientenzimmer im sechsten Stock ausgebrochen und hat sich innerhalb kürzester Zeit auf die siebte und achte Etage sowie auf das Dachgeschoss ausgebreitet. Es ist in einer Abteilung zur Behandlung von Infekten entfacht, wo unter anderem auch bettlägrige Patienten behandelt worden sind.

Bei dem Brand sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eines der Todesopfer habe sich in dem Zimmer befunden, aus dem der Brand entstanden ist. Das andere Todesopfer sei in einem daneben gelegenen Zimmer gewesen. Laut aktuellem Nachrichtenstand sind 15 weitere Menschen verletzt, darunter 7 lebensgefährlich. „Unser ganzes Mitgefühl gilt den Opfern dieser schrecklichen Katastrophe und ihren Angehörigen. Wir bedanken uns in aller Form bei den Rettungskräften in Bochum, die uns in diesen schwierigen Stunden unterstützen“, heißt es in einer Mitteilung der Bochumer Uniklinik.

Die Feuerwehr hatte den Brand anscheinend gegen Mittag wieder unter Kontrolle gebracht, die Löscharbeiten würden jedoch noch andauern. Gottfried Wingler-Scholz von der Bochumer Feuerwehr gab an, dass die Brandursache noch nicht geklärt sei. Das Uniklinikum sei zudem noch arbeitsfähig, da nur eines von mehreren Gebäuden betroffen war.

„Die Feuerwehr, die Rettungskräfte, die Pflegerinnen und Pfleger haben 126 Menschen aus dem Haus gerettet. Das sind auch Menschen, die völlig ohne eigene Mobilität auf den Zimmern lagen, teilweise auf den Balkonen standen und um Hilfe riefen, sich auch abseilen wollten. Trotzdem sind die Gedanken natürlich bei den Menschen, die hier Angehörige verloren haben“, so Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.

Das Universitätsklinikum Bergmannsheil ist eines der größten Krankenhäuser im Ruhrgebiet und umfasst 650 Betten. In dem betroffenen Haus waren insgesamt 180 Patienten untergebracht, wovon 100 vorzeitig entlassen worden sind und 80 weitere auf die umliegenden Gebäude verteilt wurden.

Quellen: wdr, Uniklinikum Bochum Bergmannsheil