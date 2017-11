Leser-Forum Medizinische Hilfe für illegale Einwanderer

Ein Einwanderer kommt in Ihre Praxis und Sie leisten ihm medizinische Hilfe, in dem Wissen, dass diese Person keine gültige Aufenthaltsgenehmigung besitzt. In solch einem Fall ist es gut zu wissen, inwiefern man sich strafbar macht und ob eine Meldepflicht gegenüber den Ausländerbehörden besteht.