Fortbildungsveranstaltung Hochkarätige Dozenten in einem einzigartigen Ambiente fern der deutschen Winterkälte

Auch im kommenden Jahr wird der G&S Verlag wieder eine Fortbildungsreise ins sonnige Gran Canaria anbieten und dort zum interdisziplinären und intersektoralen Wissensaustausch einladen.

Gruppenbild mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer der vergangenen Winterakademien.

„Beim nächsten Mal wird alles anders“ lautet das Motto der nunmehr 11. Winterakademie des G&S Verlages auf Gran Canaria in der Zeit vom 20. bis 27. Januar 2018. Informationen und Anmeldemöglichkeit finden Sie auf: www.winterakademie.org

Anzeige

Change Management ist etwas, worüber alle nachdenken, auch Ihre Mitarbeiter. Deshalb ist Change Management der Themenschwerpunkt 2018 des Erfolgsformates der von Prof. Dr. Volker Großkopf geleiteten Winterakademie auf Gran Canaria.

Der Wandel der Arbeitswelt ist allgegenwärtig. Veränderte Machtverhältnisse auf dem Pflegemarkt führen zu neuen Anforderungen an die Leitungskräfte. Der Generationenwechsel der Mitarbeiter bringt neue Prioritäten in die Unternehmen. Durch die Pflegestärkungsgesetze werden in allen Bundesländern die Rahmenverträge und Vergütungsvereinbarungen neu verhandelt. Legislative Initiativen werden zu neuen Personalrichtwerten führen. Genau diesen Themen stellt sich die Winterakademie. Dabei werden den Teilnehmern konkrete, handlungspraktische Impulse vermittelt. Der Blick wird daneben auf die neuen MDK-Prüfrichtlinien, den Einsatz von akademisiertem und ausländischem Personal sowie die durch mehrere wichtige Gesetzesänderungen geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen in Pflege und Medizin gerichtet.

Natürlich besteht auch im kommenden Jahr wieder die Möglichkeit, sich nach den Workshops im Open Space mit allen Teilnehmern und Referenten auszutauschen und so von der interdisziplinären Expertise der Mitreisenden zu schöpfen. Darüber hinaus ist auch wieder eine Exkursion geplant. Dieses Mal steht ein Besuch der medizinisch-pflegewissenschaftlichen Fakultät der Universität Las Palmas an.

Überzeugen Sie sich selbst von der einzigartigen Atmosphäre des Fortbildungsformates: