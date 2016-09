Zahngesundheit Immer weniger Karies und Paradontose in Deutschland

Die Deutschen haben immer mehr "Biss" – das geht aus der nun vorgelegten fünften Studie zur Mund- und Zahngesundheit hervor. Besonders Kinder besitzen immer bessere Zähne, doch auch bei jungen Erwachsenen und Senioren gibt es große Fortschritte im Kampf gegen Karies und Paradontose. Ein kleines Problem stellt die zunehmende Zahl von Pflegebedürftigen dar, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Zähne adäquat selbst zu pflegen.

4.600 Menschen hatten 2013 und 2014 an der Studie teilgenommen. Die Herausgeber Dr. Peter Engel (BZÄK) und Dr. Wolfgang Eßer (KZBV) konnten positive Ergebnisse verzeichnen. Bild: Starush/Dreamstime.com

Die Deutschen haben immer gesündere Zähne. Diese erfreuliche Nachricht liefert die nun vorliegende fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS V) von Bundes-Zahnärztekammer und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung.

„Kinder freuen sich hierzulande über die gesündesten Zähne und deutsche Senioren leiden nur noch selten unter völliger Zahnlosigkeit – ein Ergebnis von verstetigter Prophylaxe, Aufklärung und verbesserter Mundhygiene“, fassen die Herausgeber Dr. Peter Engel (BZÄK) und Dr. Wolfgang Eßer (KZBV) die Befunde der Erhebung zusammen. An der repräsentativen Studie zur Zahngesundheit in Deutschland hatten zwischen Oktober 2013 und Juli 2014 rund 4.600 Menschen aus 90 Kommunen teilgenommen.

Die einzelnen Ergebnisse machen Mut, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. „Acht von zehn 12-jährigen Kindern (81,3 Prozent) sind heute vollkommen kariesfrei“, unterstreichen die Autoren – fast eine Verdopplung seit 1997. Wobei es Unterschiede nach Sozialstatus gibt: Kinder aus Haushalten mit hohem Bildungs- und Einkommensniveau der Eltern sind zu 88 Prozent, jene aus mittlerem zu 82 Prozent kariesfrei. Bei Kindern aus sogenannten Unterschicht-Haushalten sind es hingegen „nur“ 75 Prozent.

Karies ist bei Kindern mittlerweile die Ausnahme

Zum Vergleich: Bei der ersten Studie, die zwischen den Jahren 1989 und 1992 erhoben wurde, waren im Schnitt nur 13,3 Prozent der Kinder kariesfrei. Anders ausgedrückt: Vor 25 Jahren war ein Karies-Befund bei Kindern der absolute Regelfall, heute ist er die Ausnahme. Auch bei den Erwachsenen ist der Trend eindeutig. Gegenüber 1997 haben nur noch halb so viele jüngere Erwachsene zwischen 35 und 44 Jahren eine aktuelle Karies-Erkrankung der Zahnwurzel.

Ähnlich sieht es bei der Paradontose aus: Hier haben mittlerweile 48,4 Prozent der 35- bis 44-Jährigen (im Vergleich zu 29 Prozent 2005) keine oder nur eine milde Paradontitis, nur noch 8,2 (17,4) Prozent eine schwere. Bemerkenswert: Bei den jüngeren Senioren, der Altersgruppe zwischen 65 und 74 Jahren, ist die Paradontitis ebenfalls auf dem Rückzug. Und das, obwohl mehr Zähne als bei früheren Jahrgängen erhalten blieben und somit die „Angriffsfläche“ gestiegen ist.

Insgesamt hätten die heutigen über-75-Jährigen einen Mundgesundheits-Zustand wie in der 2005er-Studie die 65- bis 74-Jährigen. Nur noch jeder achte jüngere Senior sei zahnlos, 1997 war es noch jeder vierte.

Weltweit bei Zahngesundheit mit an der Spitze

Mit den Ergebnissen befindet sich Deutschland hinsichtlich der Zahngesundheit an der Weltspitze, wie die Studien-Autoren stolz bemerken. Zudem haben sich seit der Wiedervereinigung die Resultate in den alten und neuen Bundesländern angeglichen. 1992 besaßen Kinder und jüngere Erwachsene aus der ehemaligen DDR weniger Karies-Erfahrung, was an der damaligen staatlichen Gesundheitsfürsorge liegen könnte. Allerdings war die Versorgung mit Zahnprothesen schlechter als in der alten Bundesrepublik: Mehr Bürger wiesen Zahnlücken auf.

Ein in die Zukunft weisendes Problem stellt allerdings die steigende Zahl der Menschen mit Pflegebedarf dar, wie die Autoren bemerken. „Knapp 30 Prozent der Menschen mit Pflegebedarf sind nicht mehr selbst in der Lage, ihre Zähne und Zahnprothesen eigenständig zu reinigen und zu pflegen.“ Hier gelte es, wachsam zu sein und von Seiten der Ärzteschaft auf die Herausforderungen zu reagieren.

Quelle: www.kzbv.de