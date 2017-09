Patientenwohl Internationaler Tag der Patientensicherheit

Heute ist Internationaler Tag der Patientensicherheit und wurde vom Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) unter das Motto "Wenn Schweigen gefährlich ist - Kommunikation im Gesundheitswesen" gestellt. Gesundheitseinrichtungen sollen zeigen, wie eine gute und sichere Kommunikation im Gesundheitswesen funktionieren kann.

Heute ist Internationaler Tag der Patientensicherheit. Alexrath/Dreamstime.com

Wer im Gesundheitswesen tätig ist weiß, dass oftmals nicht viel Zeit für jeden einzelnen Patienten bleibt. Die Folge können Behandlungsfehler sein, ein Medikament könnte verwechselt oder das Händewaschen vergessen werden. „Oft haben behandelnde Ärzte nur ein paar Minuten Zeit, um mit ihren Patienten über wichtige Behandlungsschritte oder andere relevante Themen zu reden. Zudem bleibt Patienten häufig nur ein kleines Zeitfenster, um ihre Fragen und Probleme zu äußern“, erklärt Hedwig François-Kettner, Vorsitzende des Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS). Umso wichtiger ist die Kommunikation zwischen Arzt und Patienten und genau darauf möchte das APS am Internationalen Tag der Patientensicherheit aufmerksam machen. Dazu hat das APS Gesundheitseinrichtungen aufgerufen zu zeigen, wie sie bereits dafür Sorge tragen, dass eine funktionierende und gute Kommunikation in ihrer Einrichtung herrscht.

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) begrüßt das diesjährige Motto: „Qualität und Verlässlichkeit der Kommunikation lässt im deutschen Gesundheitswesen noch viel zu wünschen übrig, für Patientinnen und Patienten ein großes Risiko. Der DBfK fordert, guter Kommunikation wieder den erforderlichen Stellenwert zu geben“, heißt es auf der Seite des DBfK. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) ist seit vielen Jahren Mitglied im Aktionsbündnis für Patientensicherheit und kämpft aktiv für die Sicherheit im Gesundheitssystem. „Wir fordern deshalb anlässlich dieses Tages nicht nur Pflegefachpersonen, sondern die Angehörigen aller Professionen im Gesundheitswesen ausdrücklich auf, ihren Beitrag zu einer echten und sicheren Kommunikation in allen Einrichtungen und Diensten zu leisten. Eine offene, verständliche, kontextbezogene und leistungsfähige Kommunikation auf allen Ebenen und zwischen allen Beteiligten ist das A und O jeder Gesundheitsversorgung, reduziert Fehler, baut Ängste ab, verhindert Missverständnisse und Konflikte, spart Zeit und Kosten und führt am Ende zu den bestmöglichen Outcomes. Daran muss allen gelegen sein“, sagte gestern DBfK-Sprecherin Johanna Knüppel in Berlin.

Die Kommunikation hat an Stellenwert eingebüßt

Die Kommunikation von Mensch zu Mensch habe leider im deutschen Gesundheitssystem erheblich an Stellenwert eingebüßt. Man optimiert, verkürzt und beschleunigt die Prozesse, rationalisiert, digitalisiert – und vergisst dabei, dass der direkte Dialog mit Patienten und Bewohnern, das gemeinsame Suchen nach guten Lösungen und Therapiekonzepten, das Gespräch auf Augenhöhe, um zu einer informierten gemeinsamen Entscheidung zu gelangen, einfach unverzichtbar sind. Kommunikation wurde nach für nach wegdelegiert: an die Patientenakte bzw. Pflegedokumentation, an Informationsblätter und –broschüren, an digitale Technik, findet der DBfK und fügt hinzu: „Der hilfebedürftige und hilfesuchende Mensch bleibt aber ein vulnerables Individuum, das darauf angewiesen ist, im Krankenhaus oder im Heim keinen vermeidbaren Schaden zu erleiden; seine individuellen Bedürfnisse sind selbstverständlich zu berücksichtigen, er soll im Mittelpunkt stehen. Dafür gibt es hierzulande allerdings noch viel zu tun.“

Anzeige