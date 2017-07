Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs Jung, Krebs und Kinderwunsch. Ein Tabu?

„Als ich mit 25 Jahren die Diagnose Krebs erhielt, erklärten mir die Ärzte, dass ich durch die Chemotherapie meine Fruchtbarkeit verlieren und keine eigenen Kinder mehr bekommen kann“, sagt die heute 28-jährige Joana. Sie ließ sich daher vor der Behandlung Eizellen einfrieren, was allerdings mit einem hohen Kostenfaktor verbunden ist. Nicht jeder Krebspatient kann sich das leisten.

Für Krebspatientinnen und Krebspatienten besteht die Möglichkeit sich Eizellen bzw. Spermien einfrieren zu lassen, um die Familienplanung nach der Behandlung fortsetzen zu können. Monkeybusinessimages/Dreamstime.com

„Jährlich erkranken ca. 15.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren an Krebs. Etwa 80 Prozent von ihnen können geheilt werden. Nach erfolgreicher Behandlung wollen sie ihr Leben so normal wie möglich fortsetzen – und das auch als zukünftige Eltern eigener Kinder“, erklärt Prof. Mathias Freund der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Fälle wie der von Joana sind jedoch nicht selten, sodass oftmals der Wunsch besteht, vor der Behandlung Eizellen oder Spermien einfrieren zu lassen. Das ist aber teuer: Etwa 500 Euro für Männer und bis etwa 4.300 Euro für Frauen kosten die Entnahme und das Einfrieren von Eizellen, Spermien oder Eierstockgewebe. „Die Krankenkassen übernehmen diese Kosten für die jungen Krebspatienten in der Regel nicht“, weiß Mathias Freund. Die Stiftung fordert daher die Kostenübernahme von fruchtbarkeitserhaltenden Maßnahmen für junge Krebspatientinnen und -patienten.

Wer Geld hat, behält die Chance auf eigene Kinder?

Wie bei Joana übernehmen oft die Eltern der jungen Patienten die Kosten für die Fruchtbarkeitserhaltung. Doch sehr vielen ist das nicht möglich. Deshalb setzt sich die junge Frau für andere Betroffene ein und startete nach ihrer ganz persönlichen Erfahrung 2016 eine Online-Petition. „Nur wer das Geld hat, kann sich heute die Chance auf eigene Kinder nach der Krebserkrankung leisten. Das wollen wir ändern. Das Sozialgesetzbuch V muss zugunsten der jungen Betroffenen geändert werden“, fordert Freund. Die Stiftung hat dazu Vorschläge ausgearbeitet.

Auf eine Umfrage der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs antworteten zahlreiche junge krebskranke Frauen und Männer zum Thema. „Die Erfahrungen waren sehr unterschiedlich. Ein zentraler Punkt aber war die Beratung vor Therapiebeginn. Ihre Qualität wurde unterschiedlich empfunden. Einige Patienten entschieden sich auch gegen eine Fruchtbarkeitserhaltung. Die Bewältigung der Diagnose Krebs und die kurze Zeit bis zur Therapie sind eine große Belastung für die jungen Menschen und können zur Überforderung führen“, erklärt Freund.

Stiftung will Gesellschaft sensibilisieren

Ziel der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs ist es, die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren und die notwendigen gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen Debatten anzustoßen. „Die jungen Erwachsenen, die in diesem Alter an Krebs erkranken, erleben eine mehrfache Existenzbedrohung: gesundheitlich, sozial und finanziell“, erklärt Dr. Kristina Geue von der Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie an der Universität Leipzig. Die Betroffenen befinden sich häufig noch in der Ausbildung, Kinderwunsch und Familienplanung ist für viele noch ein fernliegendes und abstraktes Thema. Die besonderen Probleme und Bedürfnisse diese Altersgruppe möchte die Stiftung verstärkt in den Fokus rücken.

„Seit Juni 2014 setzt sich die Stiftung mit konkreten Hilfsangeboten für Krebspatienten zwischen 18 und 39 Jahren ein“, so der Kuratoriumsvorsitzende. Sie wurden gemeinsam mit den jungen Betroffenen entwickelt.