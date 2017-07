Männergesundheitskonferenz Jung, männlich – und auch gesund?

Vergangenen Freitag hat in Berlin die 4. Männergesundheitskonferenz des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stattgefunden. Dabei wurde diskutiert, wie das Gesundheitsbewusstsein von Männern gefördert werden kann, insbesondere wenn sie durch Arbeitsstress, Karriereplanung und Familiengründung gesundheitlich belastet sind.

Wie kann das Gesundheitsbewusstsein von Männern gefördert werden und wie kann man sie zu Experten in eigener Sachen machen? Diesen Fragen stellte sich die 4. Männergesundheitskonferenz in Berlin. (c) Tomnex | Dreamstime.com

Mit dem Eintritt ins Berufsleben beginnt für viele Männer ein zentraler Lebensabschnitt, geprägt von Karriereplanung und Familiengründung. Dies geht häufig zu Lasten der Gesundheit. Wie werden Männer, die voll im Erwerbsleben stehen, zu Gesundheitsexperten in eigener Sache? Dieser Fragestellung widmete sich die 4. Männergesundheitskonferenz des Bundesministeriums für Gesundheit ( BMG ) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ( BZgA ), die am Freitag in Berlin stattgefunden hat und unter dem Motto „Im Fokus: Gesundheitskompetenz von Männern in der Erwerbsphase. Chancen – Perspektiven – Handlungsfelder“ stand.

Ingrid Fischbach, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit, erklärte anlässlich der Konferenz: „Der Unterschied in der Lebenserwartung von Männern und Frauen nimmt zwar stetig ab, dennoch ist die Lebenserwartung bei Männern noch etwa fünf Jahre geringer. Dies liegt zu einem wesentlichen Teil an einem anderen Gesundheits- und Risikoverhalten von Jungen und Männern, etwa durch Rauchen, Alkoholkonsum und einseitige Ernährung. Wir brauchen daher Ansätze, um das Gesundheitsbewusstsein und -verhalten von Männern gezielt zu fördern.“

Gesundheitsförderung in allen Bereichen

Bei der 4. Männergesundheitskonferenz wurde anhand von praktischen Beispielen aufgezeigt, wie Karriere und Familie besser vereinbart werden können. Weitere Aspekte waren Betriebliches Gesundheitsmanagement und die Bildung von Multiplikatoren-Netzwerken im Bereich Männergesundheit. Auch auf die Gesundheitsförderung von Männern außerhalb der Arbeitswelt – beispielsweise erwerbslosen Männern – wurde im Rahmen der Konferenz eingegangen.

Weitere Schwerpunkte sind die Bereitstellung von Gesundheitsinformationen und die Art der Kommunikation zwischen Expertinnen und Experten und der Zielgruppe Männer gewesen. Auch hat man sich die Frage gestellt, inwieweit das Thema Gesundheit durch die zunehmende Digitalisierung – zum Beispiel Gesundheitsapps oder Fitnesstracker – für Männer attraktiver wird.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet zudem auf www.maennergesundheitsportal.de ein umfangreiches Onlineangebot mit zahlreichen Informationen rund um das Thema. Gemeinsam mit der Stiftung Männergesundheit hat die BZgA außerdem in der „Wissensreihe Männergesundheit“ fünf Informationsbroschüren zu den Themen Bluthochdruck, Burnout, Diabetes mellitus, Herzinfarkt und Übergewicht veröffentlicht, die geschlechtersensibel über männerspezifische Gesundheitsthemen informieren.