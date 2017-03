„Ärzte für Ostsachsen“ Kampagne: Sicherung der medizinischen Versorgung in Ostsachsen

„Ärzte für Ostsachsen“ – unter diesem Namen haben Ärzte der Landkreise Görlitz und Bautzen eine Offensive zur Sicherung der medizinischen Versorgung gestartet. Die Ärzte-Netz Ostsachsen GbR möchte damit jungen Ärzten aus anderen Regionen Deutschlands für eine Weiterbildung, Niederlassung oder Arbeitsaufnahme in einer Klinik begeistern.

Dringend gesucht für den Osten Sachsens: junge Ärzte, die sich niederlassen wollen. Monkeybusinessimages, Dreamstime.com

Die Kampagne setzt vor allem auf eine emotionale Ansprache. So steht der Osten Sachsens als attraktiver Lebensraum zum Wohnen und Leben, aktivem Erholen und Arbeiten im Mittelpunkt eines Imagefilmes, der den Kontrast zwischen der Hektik eines Großstadtlebens und der Entschleunigung im ländlichen Raum aufzeigt. In einer neu erstellten Website ist der Film mit weiterführenden Informationen eingebunden. So besteht die Möglichkeit in der Praxis- und Stellenbörse nach aktuellen Angeboten zu suchen, einen Überblick zu den Weiterbildungsmöglichkeiten für Ärzte zu erhalten und Fördermöglichkeiten für Mediziner zu entdecken sowie einen Ansprechpartner zu finden.

Außerdem kommen junge Ärzte zu Wort, die sich bewusst für die Arbeit in Ostsachsen entschieden haben. Ihre Erfahrungen können anderen Medizinern bei der Entscheidungsfindung helfen, sich ebenfalls im Osten Sachsen anzusiedeln. Angesprochen werden vor allem Mediziner, die sich beruflich verwirklichen und gleichzeitig in einer reizvollen Umgebung zuhause fühlen wollen und Wert darauf legen, Beruf und Familie in Einklang bringen zu können.