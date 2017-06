Nach der Landtagswahl DBfK: „Kein Pflegering in Schleswig-Holstein!“

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe Nordwest e.V. warnt eindringlich davor, Arbeitgeberverbänden die Definition von Pflegequalität zu überlassen. Hintergrund sind die Pläne der CDU Schleswig-Holstein, die bereits beschlossene Pflegeberufekammer wieder aufzulösen und stattdessen einen Pflegering einzurichten, der dann ausdrücklich offen für Arbeitgeberverbände und -vertreter sein soll.

Nach dem Willen des DBfK Nordwest soll es in Schleswig-Holstein keine Standesvertretung für Pflegende geben, an der auch die Arbeitgeber beteiligt sind. Ginasanders/Dreamstime.com

Unter der Landesregierung der SPD in Schlesweig Holstein wurden seit Dezember 2015 die Arbeiten aufgenommen, eine Pflegeberufekammer auf den Weg zu bringen. Mitglieder wurden bereits registriert, mit dem Ziel im Sommer 2018 die erste Kammerwahl durchführen zu können. Noch vor wenigen Monaten äußerte sich Kristin Alheit (SPD) optmistisch und erklärte, dass sie den Pflegenden mittels der Kammer „erstmals institutionalisierte Mit- und Selbstbestimmung über Ihre beruflichen Belange“ ermöglichen möchte.

Kontra Pflegeberufekammer: CDU, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände

Die CDU, die in den vergangenen Landtagswahlen im Mai 2017 als Sieger hervorgegangen ist, positioniert sich hingegen deutlich gegen die Errichtung einer Pflegeberufekammer. In ihrem Wahlprogramm heißt es: „Wir werden die eingeführte Zwangsverkammerung von ca. 25.000 Pflegekräften mit Pflegebeiträgen abschaffen und stattdessen einen freiwilligen Pflegering nach bayrischem Modell einführen.“

Auch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände stehen einer Pflegeberufekammer grundsätzlich kritisch gegenüber. Sie sehen keinen Nutzen in einer Kammer und sind der Meinung, dass Themen wie Personal und Bezahlung in der Pflege bereits durch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände vertreten werden. So äußert sich beispielsweise der Arbeitgeberverband Pflege auf seinem Webseitenauftritt folgendermaßen dazu: „Eine Kammer wird die vorherrschenden Herausforderungen für die Pflege nicht bewältigen können. Ganz im Gegenteil: Die Errichtung einer neuen Behörde ist eine unsinnige Verschwendung von Steuergeldern und dem hart verdienten Geld ihrer Zwangsmitglieder. Statt einer teuren und unnützen Mammutbehörde, die auf Kontrolle, Zwang und Pflichten basiert, brauchen wir deutlich bessere Personalschlüssel, mehr Vertrauen in die Kompetenz der Pflegekräfte und eine bessere finanzielle Ausstattung der Einrichtungen.“

DBfK: „Der Pflegering ist keine Alternative“

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest e.V sieht in der Errichtung eines Pflegerings keine Alternative für eine Pflegeberufekammer: „Die Pflegequalität und damit der Verbraucherschutz kann nicht denen überlassen werden, die für Personalabbau und völlig unzureichende Arbeitsbedingungen stehen“ so Martin Dichter, Vorsitzender des DBfK Nordwest.

Während die Pflegeberufekammer als klassische Selbstverwaltung die Belange der beruflich Pflegenden in die Hände der Pflegefachpersonen lege, stelle ein Pflegering durch die Beteiligung der Arbeitgeber und anderer Organisationen nicht mal im Ansatz ein gleichwertiges Instrument dar, so Dichter weiter. Vielmehr untermauere ein Pflegering den Unwillen, die Emanzipation der Pflege von den Interessen anderer zu befreien.

Pflegende sollen selbst über Mitgliedsbeitragshöhe entscheiden

Laut Swantje Seismann, stellvertretende Vorsitzende im DBfK Nordwest, sei es als Körperschaft des öffentlichen Rechts Aufgabe der Pflegeberufekammer, die Qualität der Pflege in Schleswig-Holstein sicherzustellen. Dies gelinge durch eine Verpflichtung aller Pflegefachpersonen auf eine Berufsordnung und Qualitätsstandards, die aus der eigenen Berufsgruppe entwickelt werden. „Nur eine verpflichtende Mitgliedschaft aller Angehörigen der Berufsgruppe legitimiert die Pflegeberufekammer, genau diese Aufgabe zu übernehmen“, so Seismann.

Der Mitgliedsbeitrag könne kein ernsthaftes Argument gegen eine Pflegeberufekammer sein. So weist die Beitragsordnung aus Rheinland-Pfalz einen Basisbetrag von monatlich lediglich 9,80 Euro aus. Wichtig sei außerdem, dass die Pflegenden selbst über die Beitragshöhe entscheiden und durch den Mitgliedsbeitrag die Unabhängigkeit der Kammer sichergestellt werde.

Karl-Josef Laumann fordert eine Bundespflegeberufekammer

Der Bevollmächtigte der Bundesregierung für Patienten und Pflege, Karl-Josef Laumann (CDU), hat erst kürzlich die zeitnahe Errichtung einer Pflegeberufekammer in Nordrhein-Westfalen und eine Bundespflegeberufekammer auf Bundesebene gefordert. „Das heißt die CDU Schleswig-Holstein verfolgt hier einen politischen Irrweg, der selbst von den Pflegefachpolitkern in der eigenen Partei abgelehnt wird,“ sagt Dichter.

Pflegeberufekammer wird politische Verhandlungsmasse

In Bayern, wo aktuell eine sogenannte Pflegevereinigung die Arbeit aufnimmt, haben alle 17 anerkannten Berufsverbände sowie der Deutsche Pflegerat (DPR) eine Beteiligung am dortigen Pflegering ausgeschlossen. Bei der Gründung einer Bundespflegeberufekammer würde eine Pflegevereinigung aus Schleswig-Holstein ebenso wie die entstehende bayerische Pflegevereinigung nicht berücksichtigt werden.

„Dass die entstehende Pflegeberufekammer in Schleswig-Holstein als politische Verhandlungsmasse in den Ring geworfen wird, ist eine große Enttäuschung für die beruflich Pflegenden und nicht hinnehmbar,“ sagt Seismann abschließend. Einmal mehr würde damit zum Ausdruck gebracht, dass die beruflich Pflegenden hierzulande nicht den Stellenwert haben, der ihnen in anderen Ländern schon lange zugedacht wird.