Sexueller Missbrauch Klinikarzt missbrauchte Patientin nach OP

Vergangene Woche wurde ein heute 43-jähriger Klinikarzt vor dem Bonner Landgericht verurteilt, da er sich während einer Untersuchung an einer 17-jährigen Patientin sexuell vergangen hatte. Wegen einer Mandeloperation hielt die Schülerin sich in der Klinik auf.

Das Landgericht Bonn, Eingang Wilhelmstraße Bild: Tilman2007/Wikimedia Commons

Im Juli 2012 befand sich die damals 17 Jahre alte Schülerin in der Klinik, da sie sich einer Mandeloperation unterzogen hatte. Medienberichten zufolge beklagte sie gegenüber der Krankenschwester Bauchschmerzen und wurde daraufhin von dem damals 39-jährigen diensthabenden Assistenzarzt am Unterleib untersucht. Dieser nutzte die Situation schamlos aus und missbrauchte sie. Da die Schülerin starke Schmerzen hatte, machte sie sich zunächst über die medizinische Indikation keine Gedanken. Als es dann kurze Zeit später zu einem zweiten sexuellen Übergriff kam, alarmierte sie ihren Freund. Auch die Mutter wurde über den Vorfall benachrichtigt.

Zwei Jahre Haft auf Bewährung und Schmerzensgeld

Der Assistenzarzt machte zu dem Zeitpunkt seine HNO-Ausbildung zum Facharzt. Nach dem Vorfall tauchte er mit seiner Familie im Jemen, in seiner Heimat, ab und konnte im Juli 2016 mit internationalem Haftbefehl in Rumänien festgenommen werden. Vor Gericht gab der fünffache Familienvater ein umfassendes Geständnis ab, sodass dem heute 21 Jahre alten Opfer eine Aussage vor Gericht erspart blieb. Aufgrund des Geständnisses wurde der Arzt am vergangenen Freitag vor dem Bonner Landgericht zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und muss 2000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das Opfer ist bis heute traumatisiert und kann nicht mehr ohne Begleitung zum Arzt gehen, das Grundvertrauen ist verloren gegangen.

