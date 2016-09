Ärztliche Aufklärung Komplikationen bei ästhetischem Eingriff – Arzt muss nicht haften

Eine Frau aus Bad Oeynhausen hatte sich einem ästhetischen Eingriff zur Beseitigung von sogenannten Besenreisern unterzogen. Dabei kam es zu erheblichen und schmerzhaften Komplikationen, da das Injektionsmittel nicht in eine Vene, sondern in umliegendes Gewebe gelangt ist. Die Betroffene erhob Klage und verlangte Schmerzensgeld in Höhe von 30.000 Euro – blieb jedoch erfolglos.

Die Anforderungen an die Aufklärung und vor allem an die Risikoaufklärung sind bei einem rein ästhetischen Eingriff besonders hoch. Bild: Alexander Raths/Dreamstime.com

Die Frau wandte sich an einen Hausarzt, um die Besenreiser entfernen zu lassen. Der zu behandelnde Arzt erklärte, dass eine Sklerosierungsbehandlung durchgeführt werden könne. Dieser unterzog sich die Patientin auch wenige Monate danach. Er erklärte ihr außerdem, dass es sich um einen rein ästhetischen Eingriff ohne funktionelle Relevanz handle. Sowohl das Behandlungsverfahren als auch mögliche Risiken wurden mit der Patientin besprochen.

Komplikationen während der Behandlung

Der Frau wurde über dem Innenknöchel eine erste Spritze gesetzt, woraufhin starkes Brennen sowie Verfärbungen und Schwellungen an der Einstichstelle entstanden – die Behandlung musste abgebrochen werden. Bei einer anschließenden Untersuchung im Krankenhaus stellte sich unter anderem eine Thrombophlebitis (akute Thrombose) heraus.

Die Betroffene klagte daraufhin gegen den behandelnden Arzt und verlangte Schadensersatz sowie ein Schmerzensgeld in Höhe von 30.000 Euro und warf ihm Aufklärungs-und hilfsweise Behandlungsfehler vor.

Das OLG wies die Klage ab

Wie bereits das Landgericht Bielefeld konnte auch das Oberlandesgericht Hamm im Berufungsverfahren weder einen Aufklärungs- noch einen Behandlungsfehler feststellen. Da es sich um einen rein ästhetischen Eingriff handelte, bestehen sehr hohe Anforderungen insbesondere an die Risikoaufklärung. Diesen Anforderungen sei der Beklagte nachgekommen. Außerdem müsse der Patient über das Risiko einer Thrombophlebitis grundsätzlich nicht aufgeklärt werden, weil diese bei einer regelrechten Besenreiserbehandlung nicht entstehen könne. Es konnte ferner kein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Behandlung und der Thrombophlebitis festgestellt werden. Die Klage der Frau wurde daher abgewiesen.

Quelle: beck.de