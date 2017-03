Krankschreibungen Drastische Unterschiede innerhalb NRW bei Gesundheit

In Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster leben laut einer Studie der Techniker Krankenkasse offenbar die gesündesten Bürger von NRW: Hier ist die Zahl der Krankschreibungen wesentlich geringer als in einigen Regionen des Ruhrgebiets. In Herne und Gelsenkirchen waren Versicherte 2016 im Schnitt mehr als 20 Tage außer Gefecht – acht Tage mehr als in der früheren Bundeshauptstadt.

Laut der TK-Studie leben in Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster die gesündesten Bürger von NRW – wenn man nach der Zahl der Krankschreibungen geht. PeJo29/Dreamstime.com

Bei der Häufigkeit von Erkrankungen gibt es innerhalb von NRW große Unterschiede. Insbesondere in Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster gibt es deutlich weniger Krankschreibungen als etwa im Ruhrgebiet. Das legen aktuelle Zahlen der Techniker-Krankenkasse (TK) dar. Hierfür hat sie die Krankmeldungen ihrer Versicherten statistisch aufgearbeitet. Die Daten sind ein Vorgriff auf den jährlichen Gesundheitsreport, der im Juni erscheinen wird. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ und der Bonner „General-Anzeiger“ hatten vorab aus dem Report berichtet.

Demnach waren Arbeitnehmer in Bonn im Jahr 2016 nur durchschnittlich 12,12 Tage krankgeschrieben. Was die Gesundheit der Versicherten betrifft, liegt die Bundesstadt damit an der Spitze von NRW. Schon 2014 und 2015 verzeichnete Bonn landesweit die niedrigste Rate von Krankmeldungen. Auf Platz 2 liegt Düsseldorf, mit im Schnitt 12,38 verpassten Arbeitstagen. Es folgen Köln (13,3) und ganz knapp dahinter Münster (13,31). Auch der östlich von Köln liegende Rheinisch-Bergische Kreis (13,48) und der ostwestfälische Kreis Paderborn (13,68) sind weit vorne dabei.

Am anderen Ende der Statistik liegen die Städte im Ruhrgebiet, vor allem im nördlichen Teil des Reviers. So liegt Herne mit durchschnittlich 20,71 Krankheitstagen pro Versicherten im negativen Sinne vorne. Es folgt das benachbarte Gelsenkirchen mit 20,47 Tagen. Auch hier bestätigten sich die Ergebnisse aus den Vorjahren. Ähnlich schlecht sieht es in Duisburg (19,16), Bottrop (18,84) und Oberhausen (18,47) aus.

Im Bundesvergleich liegt Baden-Württemberg vorn

Ein klares regionales Muster lässt sich ansonsten nicht feststellen – ob man auf die verschiedenen Landesteile oder eher städtisch beziehungsweise ländlich geprägten Regionen blickt. So verzeichnen auch der nördlich von Aachen liegende Kreis Heinsberg und der Kreis Euskirchen erhöhte Zahlen von Krankschreibungen – ebenso wie der Kreis Steinfurt nördlich von Münster oder Minden-Lübbecke ganz im Nordosten von NRW.

Wie die TK weiter vorab mitteilte, ergebe sich im Bundesvergleich ein Ost-West- sowie Nord-Süd-Gefälle. Während Baden-Württemberg nur auf 12,4 Krankheitstage komme, seien es in Mecklenburg-Vorpommern mit 19,5 deutlich mehr. Die häufigsten Krankschreibungen bezogen sich auf Erkrankungen des Muskel- und Skelett-Systems, danach kommen bereits die psychischen Erkrankungen, die seit Jahren auf dem Vormarsch sind. Auf Rang drei folgen Krankheiten des Atmungssystems, vor allem Erkältungen und Grippe.