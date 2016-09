Gesunde Mitarbeiter Künstliche Intelligenz ersetzt Gesundheitscoach

Die künstliche Intelligenz tritt ein in das Gesundheitswesen: „Ariana“ nennt sich ein Programm, das mithilfe künstlicher Intelligenz als Gesundheitscoach arbeitet. Es wurde von einer Münchner Medizinerin entwickelt und wird im betrieblichen Umfeld eingesetzt.

Das Programm „Ariana“ arbeitet mithilfe künstlicher Intelligenz und erinnert uns beispielsweise daran, im Alltag mehr Bewegung einzubauen. Bild: Dolgachov, Dreamstime.com

Ariana gehört zur neuen Generation der „chat bots“ – intelligente Programme, die sich über Textnachrichten direkt mit ihren Nutzern unterhalten. Nach Beantworten eines kurzen Fragebogens erstellt Ariana für jeden Nutzer ein individuelles Gesundheitsprogramm. Sie motiviert per SMS oder Facebook-Messenger zu ausreichend Bewegung, gesunder Ernährung, sorgt für ausreichend Schlaf und hilft, mit Stress umzugehen. Ariana ist einer der ersten „bots“, der eine langfristige, persönliche Beziehung zum Nutzer aufbaut – das Geheimnis ihres Erfolgs.

Weniger Krankentage, höhere Motivation

„Hi, I’m Ariana, your personal coach“ so stellt sich das 2016 von Carol Wildhagen gegründete Startup vor. Ariana hilft mit ihren Ratschlägen, langfristig die gängigsten chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes, Herzinfarkt oder Krebs zu verhüten.

Das ist besonders für Arbeitgeber attraktiv, denn gesunde, ausgeglichene Mitarbeiter sind wichtig für den Unternehmenserfolg. „Wir wissen, wir müssen uns um die Gesundheit und das Wohlbefinden unseres Teams kümmern“, sagt Marc Borgstedt, Personalverantwortlicher des Online-Händlers Rakuten, der Ariana als erstes Unternehmen testete. „Wir senken den Krankenstand, motivieren unsere Mitarbeiter und machen uns als Arbeitgeber attraktiv. Ariana ist dafür ein ideales Werkzeug.“

Kluger Computer statt Personal Trainer

Dabei steckt hinter Ariana kein gewaltiges Call Center oder eine Armee von Trainern, sondern automatisches Sprachverständnis und ein lernendes Programm. So antwortet Ariana auch mal mit einem Witz und passt sich an jeden Nutzer an. Da der Austausch mit Ariana direkt über Nachrichten stattfindet, baut sich schnell eine persönliche Beziehung auf. „Wir haben Nutzer, die versuchen, mit Ariana zu flirten. Sie wurde sogar schon zum Abendessen eingeladen“, berichtet Dr. Wildhagen.

Die Münchner Medizinerin arbeitet im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung, nachdem sie zwei Jahre in der Chirurgie tätig war. „Als Ärztin war ich frustriert davon, nachts um zwei Diabetikern die Füße zu amputieren und dabei das Gefühl zu haben, 20 Jahre zu spät zu kommen. Sich heute etwas zu verkneifen, um übermorgen gesund zu sein, fällt schwer. Im betrieblichen Umfeld kann es mit der richtigen Unterstützung aber klappen, die nötige Motivation zu finden“, sagt sie.

Quelle: presseportal