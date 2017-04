Ärztemangel Landarztquote bald auch in Niedersachsen

Nach Bayern plant nun auch das Land Niedersachsen eine sogenannte Landarztquote, um dem ländlichen Ärztemangel entgegenzuwirken. Bis zu zehn Prozent der Medizinstudienplätze können für Bewerber freigehalten werden, die sich nach dem Studium als Landarzt verpflichten. So wurde es im Rahmen des "Masterplan Medizinstudium 2020" vereinbart.

Um dem Ärztemangel auf dem Land entgegenzuwirken, führt nun auch Niedersachsen die Landarztquote ein. Wavebreakmedia Ltd/Dreamstime.com

Am 31. März wurde der „Masterplan Medizinstudium 2020“ von Bund und Ländern beschlossen, mit dem Ziel das Medizinstudium hinsichtlich der Studienstruktur und der Lehrinhalte zu modernisieren. Die sogenannte Landarztquote wurde jedoch von vielen Studierenden und auch ärztlichen Organisationen abgelehnt. Es wurde den Ländern daher freigestellt, ob sie eine solche Quote einführen wollen. So können sie eine Anzahl von Studienplätzen für Bewerber freihalten, die sich für eine Landarzttätigkeit nach dem Studium verpflichten. Auf diese Weise soll dem bestehenden Mangel an Landärzten entgegengewirkt werden. Nach Bayern steht die Einführung der Landarztquote nun auch in Niedersachsen auf der Agenda.

Eine verfassungskonforme Gestaltung wird geprüft

Sozialministerin Cornelia Rundt äußerte sich vergangenen Donnerstag in einer Rede vor dem Landtag dazu: „Eine funktionierende wohnortnahe gesundheitliche Versorgung ist ein zentrales Anliegen der Landesregierung.“ Laut dem „Masterplan Medizinstudium 2020“ wurde vereinbart, „dass in der Vergabeordnung die Möglichkeit eröffnet wird, bis zu 10 % der Medizinstudienplätze vorab an Bewerberinnen und Bewerber zu vergeben, die bereit sind, nach Abschluss ihrer Ausbildung für bis zu 10 Jahre in der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum tätig zu sein. Wir prüfen nun, wie sich eine solche Landarztquote in Niedersachsen verfassungskonform gestalten lässt. Die intensiven Diskussionen in der Runde der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister haben ergeben, dass die Landarztquote als effektives Instrument zur Sicherstellung einer flächendeckenden ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum gesehen wird“, so die Sozialministerin weiter.

Auch die ländliche Pflege wird gefördert

Nicht nur die ärztliche Versorgung auf dem Land möchte Rundt fördern, auch die ländliche Pflege soll nicht zu kurz kommen: „Wir haben im vergangenen Jahr auch ein Förderprogramm zur Stärkung der ambulanten Pflege im ländlichen Raum auf den Weg gebracht. Das Programm unterstützt ambulante Pflegedienste in den ländlichen Regionen Niedersachsens dabei, Projekte und Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung ihrer Arbeits- und Rahmenbedingungen zu entwickeln und durchzuführen“, betonte sie in ihrer Rede.