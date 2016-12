Organtransplantationen Manipulationen auch an Uniklinik Jena

Am Universitätsklinikum Jena haben Ärzte zwischen 2013 und 2015 Lungenpatienten bewusst kränker dargestellt, als sie es tatsächlich waren – damit jene Patienten schneller ein neues Organ bekommen. Das geht aus dem Prüfbericht der bundesweiten Kommission hervor. Jedoch: Insgesamt hätten sich die Zustände in Deutschland seit dem großen Transplantations-Skandal 2012 stark verbessert.

Universitätsklinik Jena: Hier soll es zu Manipulationen bei Transplantationen von Organen gekommen sein. Bild: indeedous/Wikimedia Commons

Nicht einmal einen Monat nach dem Bekanntwerden von Manipulationen bei Transplantationen von Organen in einem Hamburger Krankenhaus gibt es einen neuen Fall: Am Uniklinikum Jena sollen Ärzte zwischen 2013 und 2015 in elf Fällen Patienten, die auf eine Spender-Lunge warteten, auf ungerechte Weise bevorzugt haben. Die Behandler stuften jene Patienten in ihren Berichten als kränker ein, als sie es tatsächlich waren. Unter anderem manipulierten sie die Angaben zu Sauerstoff-Aufnahme und der Gehleistung nach unten. Somit erhielten jene Menschen schneller eine neue Lunge. Das Nachsehen hatten andere Kranke, die ebenfalls auf der Warteliste standen.

Das geht aus dem Bericht der Prüfungs- und Überwachungskommission (PÜK) hervor. Jenes Gremium aus Ärztekammer, Krankenhausgesellschaft und GKV-Spitzenverband hatte sich 2012 gegründet. Damals waren eine Reihe von Skandalen bei der Organvergabe bekannt geworden. Die Organtransplantation drohte, in Verruf zu geraten. Pikant am jetzigen Fall ist: Schon 2015 wurden vergleichbare Vorwürfe an der Jenaer Uniklinik bekannt. Daraufhin trennte sich das Haus von seinen zwei verantwortlichen Oberärzten. Die jetzigen Verstöße seien bewusst begangen worden, so die Kommission. Finanzielle Anreize für die Ärzte schließt sie aber aus. Mitleid mit den Patienten könnte demzufolge das Motiv gewesen sein.

Kommission: Verstöße sind deutlich seltener geworden

Insgesamt jedoch kommt die PÜK bei der Vorstellung ihres Werks in Berlin zu einem positiven Fazit. Unter den bundesweit 31 untersuchten Programmen für Organtransplantationen zwischen 2013 und 2015 sei nur das Uniklinikum Jena negativ aufgefallen. Im nachträglich untersuchten Zeitraum 2010 bis 2012 hatten die Prüfer noch in 14 Fällen systematische Verstöße in Einrichtungen festgestellt. Zudem stamme der letzte fragwürdige Befund aus Jena von Sommer 2014. „Die Ergebnisse lassen erkennen, dass inzwischen eine Wende eingetreten ist“, so die Vorsitzende der PÜK, Anne-Gret Rinder, bei der Präsentation des Jahresberichts.

Mitte November waren ähnliche Verstöße am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) bekannt geworden. Auch hier hatten Ärzte die Angaben zu Patienten bewusst dramatisiert, um ihnen schneller zu einer Spender-Lunge zu verhelfen.

Quellen: Spiegel Online, SZ, Ostthüringer Ztg.