Schlaganfallbehandlung Mechanische Thrombektomie in Österreich flächendeckend eingeführt

Die mechanische Thrombektomie gilt als bahnbrechende Methode in der akuten Schlaganfalltherapie. Österreich ist eines der ersten Länder, das eine weitesgehend flächendeckende Versorgung mit der Behandlungsmethode umgesetzt hat.

Bei der mechanischen Thrombektomie wird mittels eines Mikrokatheters die verstopfte Hirnarterie von dem Blutgerinnsel befreit. Agfotografia74, Dreamstime.com

„Die mechanische Thrombektomie ist eine bahnbrechende neue Methode in der akuten Schlaganfalltherapie und ändert die Behandlungsmöglichkeiten bei schwer betroffenen Schlaganfallpatienten grundlegend“, betont Prof. Dr. Stefan Kiechl der Universitätsklinik für Neurologie in Innsbruck und Präsident der Österreichischen Schlaganfall-Gesellschaft (ÖGSF). Mittels eines Mikrokatheters wird die verstopfte Hirnarterie von dem Blutgerinnsel befreit. Die Hirndurchblutung kann so rasch wiederhergestellt und schwere Behinderungen durch den Schlaganfall oft vermieden werden. Die neue Behandlung kommt bei Schlaganfällen zur Anwendung, bei denen großen Hirngefäße durch entsprechend große Gerinnsel verschlossen sind und die bisherigen Behandlungsmethoden oft nicht ausreichend angesprochen haben.

Europaweite Versorgung der Schlaganfalltherapie gilt als Herausforderung

Eine flächendeckende Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit dieser neuen Schlaganfalltherapie ist in ganz Europa eine große Herausforderung. „In Österreich wurden 2016 bereits rund 650 Schlaganfallpatienten mit einer mechanischen Thrombektomie behandelt, doppelt so viele wie noch im Jahr 2014“, so Prof. Kiechl. „Österreich ist eines der ersten Länder in Europa, das eine flächendeckende Versorgung von zumindest in 95% des Bundesgebietes bereits umgesetzt hat. Das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen überwacht in Zusammenarbeit mit der ÖGSF und den radiologischen Fachgesellschaften die Behandlungsqualität mittels lückenloser Dokumentation des Behandlungsergebnisses.“

Jahrestagung: 1.600 Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten diskutieren

Vom 16.-18. Februar findet in Wien die 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für NeuroIntensiv- und Notfallmedizin (DGNI) und der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) statt, bei der es um neue Therapiestrategien zur Optimierung der Schlaganfallversorgung gehen wird.

Bei der sogenannten ANIM – der Arbeitstagung NeuroIntensivMedizin – einer der bedeutendsten neurologisch-neurochirurgischen Tagungen im deutschsprachigen Raum, diskutieren rund 1.600 Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten aktuelle Neuerungen und Erkenntnisse in der Neurologie, NeuroIntensivmedizin und Neurochirurgie. Auch die österreichweiten Daten für 2016 der Behandlungsergebnisse werden von Prof. Dr. Wilfried Lang vorgestellt.