Orphan Drugs Medikamente für seltene Erkrankungen – zu unrecht in der Kritik?

Weltweit gibt es ca. 8.000 unterschiedliche seltene Erkrankungen. Für Betroffene sind entsprechende Medikamente – sogenannte Orphan Drugs – oft ein Hoffnungsschimmer im Kampf gegen ihre Erkrankung. Dennoch standen in der Vergangenheit Unternehmen in der Kritik, die jene Medikamente produzieren. Woher rührt diese Kritik und was hat es mit den Orphan Drugs auf sich?

Ca. 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer seltenen Erkrankung. Bild: Maria Kaloudi/Freeimages.com

Als selten gilt in der EU eine Erkrankung, die bei nicht mehr als einem von 2.000 EU-Bürgern auftaucht. In Europa gibt es ca. 8.000 solcher Erkrankungen und derzeit sind insgesamt 88 Medikamente mit Orphan Drug-Status zugelassen. Die Durchführung der notwendigen klinischen Erprobung sowie die Prüfung auf Wirksamkeit und Verträglichkeit sind oftmals nicht einfach, da die Teilnehmer zunächst weltweit aufgesucht werden müssen.

Wieso stehen Orphan Drugs in der Kritik?

Trotz der Wichtigkeit solcher Medikamente für Betroffene kam die Kritik auf, dass von den Medikamenten lediglich Pharmaunternehmen profitieren würden. Weiterhin würden sie immer mehr solcher Medikamente produzieren, um einen finanziellen Nutzen daraus zu ziehen. Für Orphan Drugs gilt zudem die Ausnahmeregelung, dass der Hersteller den Preis selbst bestimmen kann. Aufgrund der enorm hohen Preise forderten Krankenkassen eine Überprüfung des Zusatznutzens.

Orphan Drugs sind wichtig für betroffene Patienten

Dr. Norbert Gerbsch vom Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) betonte, dass es geradezu zynisch den Betroffenen gegenüber sei, hier eine Kostendebatte zu entfachen. Zudem wird der Status als Orphan Drug von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA vergeben und unterliegt einer intensiven Prüfung. So gelten unter anderem folgende Regelungen für Orphan Drugs:

Wird ein Medikament mit Orphan Drug-Status zugelassen, erhält es für zehn Jahre eine Marktexklusivität, so lange es kein wirksameres Medikament gibt

Nach fünf Jahren wird der Status des Medikaments ein weiteres Mal überprüft

Den entsprechenden Unternehmen werden die EMA-Gebühren reduziert oder erlassen

Wirksamkeit, Verträglichkeit und technische Qualität müssen überprüft werden

Der Marktzugang wird durch das Arzneimittel-Neuordnungsgesetz (AMNOG) geregelt

Wird ein Jahresumsatz von 50 Millionen Euro oder mehr erzielt, wird es rechtlich wie ein gewöhnliches Medikament eingestuft

Ca. 70 Prozent der Orphan Drugs erzielen einen Jahresumsatz unter 10 Millionen Euro in Deutschland

Auch Dr. Andreas Reimann von admedicum äußerte sich dazu: „Es zeugt von einer großen Patientenferne zu behaupten, diese Patienten hätten keinen Nutzen von diesen Arzneimitteln. In unserem Wirtschafts-und Gesundheitssystem bewegt sich nun einmal leider nichts für die Patienten, wenn die Versorgung nicht auch wirtschaftlich auskömmlich ist.“ Er sieht die Kritik an Orphan Drugs an der falschen Stelle platziert und schlägt beispielsweise eine solidarische Finanzierung des Entwicklungsrisikos vor, um den hohen Preisen entgegen zu wirken. Dennoch gibt es Verbesserungsbedarf in der Entwicklung von Orphan Drugs: „Gerade die Onkologie mit ihren sehr komplexen Bedürfnissen und Therapielagen hat eine eigenständige Förderung von Arzneimittelentwicklungen auf europäischer Ebene verdient“, so Reimann. Generell hält er es für falsch, die Entwicklung von Orphan Drugs zu unterbinden, vielmehr sollte sie vorangetrieben werden.

Quelle: presseportal, vfa