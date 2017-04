Jahrbuch Sucht 2017 Medikamenten-Abhängigkeit in Deutschland – Die Sucht breitet sich aus

Arzneimittel entwickeln sich immer mehr zur Alltagsdroge: Auf rund 1,9 Millionen schätzt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) mittlerweile die Zahl der Medikamenten-Abhängigen. Das geht aus ihrem Jahrbuch Sucht 2017 hervor. Dagegen ist der Zigaretten-Konsum rückläufig.

Die Medikamenten-Abhängigkeit in Deutschland ist laut Jahrbuch Sucht 2017 gesteigen. Dalibor Ogrizovic/Freeimages.com

Die Deutschen greifen immer häufiger zu Tabletten als Suchtmittel. Der Zigaretten-Konsum geht dagegen zurück. Das sind die beiden Haupt-Erkenntnisse aus dem „Jahrbuch Sucht 2017“, das die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) nun vorstellte.

Medikamenten-Abhängigkeit steigt, belegt aber nur den zweiten Platz

Demnach schätzen die Autoren die Zahl der Arzneimittel-Abhängigen auf rund 1,9 Millionen Menschen. Damit machen Medikamente die Gruppe der Suchtmittel mit der zweitgrößten Zahl von Abhängigen aus – hinter Tabak, aber noch vor Alkohol. Vor allem Schlaf- und Beruhigungsmittel aus der Familie der Benzodiazepine hätten ein Suchtpotenzial. Als Problem sehen die Forscher, dass 50 Prozent und mehr dieser Mittel mittlerweile auf Privatrezept verordnet werden. Insbesondere Frauen in höherem Lebensalter seien von Medikamenten-Abhängigkeiten betroffen. Problematisch seien auch Schmerzmittel. So würden 150 Millionen Packungen verschiedenster Arzneien gegen Schmerzen jährlich in Deutschland verkauft. Viele Patienten, die Schmerzmittel auf Rezept erhielten, kauften sich zusätzlich noch rezeptfreie Präparate – was oft unerwünschte Wechselwirkungen zur Folge habe.

Rückgang bei klassischen Zigaretten – Shishas und E-Zigaretten auf dem Vormarsch

Aus Sicht der Suchtexperten erfreulich ist dagegen ein Rückgang beim Rauchen. So wurden 2016 rund 75 Milliarden Zigaretten konsumiert, ein Rückgang um 7,7 Prozent zum Vorjahr. „Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene rauchen deutlich weniger als in den Jahren zuvor“, so die Autoren. Auch Feinschnitt wurde mit 24.188 Tonnen um 1,1 Prozent weniger verkauft. 3,2 Prozent rauf ging dagegen der Konsum von Zigarren und Zigarillos, hier wurden 3 Milliarden Stück verbraucht. Wohl durch den Shisha-Boom bedingt, stieg auch der Verkauf von Pfeifentabak – um satte 45,6 Prozent auf 1.732 Tonnen.

Was die beliebter werdenden E-Zigaretten betrifft, äußert sich die Suchtstelle ambivalent bis kritisch. Zwar profitiere durchaus gesundheitlich, wer von der Tabak- auf die elektrische Zigarette umsteigt. Häufiger als der komplette Umstieg sei jedoch die parallele Verwendung beider Formen, der sogenannte Dual Use. „Darüber hinaus könnten E-Zigaretten ein mögliches Einstiegsprodukt für Jugendliche in das Tabakrauchen und in eine Nikotin-Abhängigkeit sein“, warnen die Autoren. Zudem könnte der (in abgeschlossenen Räumen häufiger als klassisches Rauchen erlaubte) E-Zigaretten-Konsum zu einem positiveren Image und einer Renormalisierung des Rauchens in der Gesellschaft führen. Weiterhin seien die Langzeitfolgen des E-Zigaretten-Rauchens noch nicht erforscht, zudem belaste das Aerosol in der Raumluft auch Dritte.

Alkoholkonsum auf hohem Niveau stabil

Bei einem weiteren klassischen Suchtmittel im Alltag, dem Alkohol, gibt es nicht viel Bewegung: Nach wie vor konsumieren die Bundesbürger im Schnitt 9,6 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Zieht man die Bevölkerungs-Gruppe zwischen 15 und 65 Jahren alleine heran, käme man auf 14,6 Liter. Der Gesamtverbrauch an alkoholischen Getränken sank um 1,02 Prozent auf 135,5 Liter pro Kopf. „Trotz eines geringen Konsumrückgangs kann keine Entwarnung gegeben werden“, so die DHS. Rund 3,4 Millionen Deutsche betrieben Alkoholmissbrauch, knapp 1,8 Millionen von ihnen könne man als alkoholabhängig bezeichnen.

Die DHS mit Sitz in Hamm feiert im laufenden Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Sie ist die gemeinsame Plattform für rund 1.300 Suchtberatungsstellen, mehr als 10.000 Selbsthilfegruppen und rund 300 spezialisierten Krankenhaus-Abteilungen bundesweit.