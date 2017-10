Der bürokratische Aufwand für Niedergelassene ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent angestiegen. (c) Monkeybusinessimages | Dreamstime.com

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Fachhochschule des Mittelstands haben nun zum zweiten Mal den Bürokratieindex für Ärzte und Psychotherapeuten erstellt. Der Index soll helfen, mittels transparenter Werte und Maßstäbe die Bürokratiekosten zu kontrollieren und abzubauen. Laut dem aktuellen Bürokratieindex ist der administrative Aufwand in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um 115.000 Nettoarbeitsstunden (0,2 Prozent) angestiegen. Insgesamt benötigen Niedergelassene also derzeit 54,16 Millionen Arbeitsstunden für bürokratische Pflichten.

Auch interessant Festanstellung statt Selbstständigkeit Eigene Praxis? Viele Mediziner bevorzugen Anstellung und Teilzeit „Selbstständig zu arbeiten, bedeutet selbst und ständig zu arbeiten“. Diese berühmte Formel hat wohl jeder schon einmal gehört. Aber die meisten Freiberufler wissen genau, wie viel Wahrheit darin steckt. Zwar ist die Selbstständigkeit mit enormen Freiheiten verbunden, von denen viele Angestellte nur träumen können. Eine eigene Praxis zu führen, bedeutet aber nicht nur ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Flexibilität, sondern auch große Herausforderungen, finanzielle Unsicherheit, eine immense Verantwortung für sich selbst und für Mitarbeiter sowie eine Vielzahl von zusätzlichen Aufgaben: Buchhaltung und Abrechnungen müssen erledigt werden, es muss akquiriert werden, Personalpläne müssen aufgestellt werden, Budgets verwaltet und eingeteilt werden und vieles mehr.

„Mehr Zeit für ihre Patienten wünschen sich die niedergelassenen Ärzte. Das zeigen alle Befragungen. Deshalb darf die Belastung durch Bürokratie in den Praxen das notwendige Maß nicht überschreiten“, so Thomas Kriedel, Mitglied des Vorstands der KBV am Freitag in Berlin. Im Bereich der Chronikbescheinigung konnte dieses Jahr hingegen ein Bürokratieabbau verzeichnet werden.

Auch interessant GKV-Spitzenverband Honorarsteigerung für niedergelassene Ärzte Der Erweiterte Bewertungsausschuss hat am Dienstag über die Vergütung niedergelassener Ärzte im Jahr 2018 entschieden. Demnach sollen sich die Honorare im Jahr 2018 um 1,18 Prozent erhöhen. Während der GKV-Spitzenverband zufrieden mit dem Eregebnis ist, hält etwa die Freie Ärzteschaft (FÄ) den Honorarzuwachs für deutlich zu niedrig angesichts des wachsenden Behandlungsbedarfs und des Investitionsstaus.

Allerdings handelt es sich laut Kriedel hierbei um eine „Sisyphusarbeit“, denn durch die Entlastungen kommen an anderer Stelle neue Aufgaben dazu, etwa bei der Verordnung von Krankenbeförderungen. In diesem Bereich ist der bürokratische Aufwand um über zehn Prozent angestiegen, da mittlerweile 51 Millionen Krankentransporte pro Jahr gezählt werden.

Ziel: Bürokratieabbau um 25 Prozent

Aus dem Bürokratieindex hat die KBV nun Forderungen abgeleitet, die den Abbau des bürokratischen Aufwands zum Ziel haben: „Unser Ziel von 25 Prozent Bürokratieabbau muss verbindlich per Gesetz verankert werden. Arztzeit ist schließlich Behandlungszeit und nicht Schreibtischzeit“, betont Kriedel. Wenn einer Reduzierung um 25 Prozent nachgekommen wird, dann stünden den niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten zusätzliche 13 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr zur Verfügung, die der Patientenversorgung zugute kommen würden.