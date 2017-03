Renitente Patienten BÄK kritisiert Gesetzentwurf zum Schutz vor Gewalt für Ärzte und Pfleger

Die Bundesärztekammer fordert einen größeren Schutz für Ärzte und Angehörige von Gesundheitsberufen vor Gewalt und tätlichen Angriffen. Ein von der Bundesregierung eingebrachter Gesetzesentwurf müsse in diesem Punkt erweitert werden.

Im Notfalleinsatz sind Rettungskräfte immer öfter mit gewalttätigen Patienten konfrontiert. Pixabay

Noch sieht der Entwurf vor, dass der Schutz der Hilfeleistenden an der Tür zur Notaufnahme endet – will sagen: Angehörige der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz sind geschützt, Mitarbeiter der Notaufnahme nicht. Dabei passieren viele Übergriffe auch dort. Wie Report München berichtet, kommt es in 49 Prozent von 250 Notaufnahmen in Deutschland zu 20 tätlichen Übergriffen im Jahr. Notärzte und Pfleger müssen sich gegen betrunkene oder unter Drogen stehende Notfallpatienten schützen.

„Alle im Gesundheitswesen tätigen Hilfeleistenden – Ärztinnen, Ärzte sowie Angehörige der Gesundheitsberufe – bei Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not in Ausübung ihres Berufes müssen durch die gesetzliche Regelung geschützt werden“, heißt es in einem Schreiben von BÄK-Präsident Prof. Frank Ulrich Montgomery an Bundesjustizminister Heiko Maas.

Drei Monate Freiheitsentzug

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches – Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften sieht härtere Strafen für Angriffe insbesondere auf Polizisten sowie Hilfskräfte der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste vor. Bis zu drei Monate Freiheitsentzug sollen Renitente aufgebrummt bekommen.

„Die Regelung umfasst allerdings nicht Ärztinnen und Ärzte, die im organisierten ärztlichen Notfall- und Bereitschaftsdienst Hilfe bei Unglücksfällen, bei gemeiner Gefahr oder Not leisten“, kritisiert Montgomery. Ebenfalls nicht erfasst seien Ärztinnen und Ärzte sowie Angehörige der Gesundheitsberufe in Krankenhäusern oder Praxen. Der von dem Gesetz erfasste Personenkreis sollte entsprechend vergrößert werden, fordert der BÄK-Präsident. „Die sich in hohem Maße engagierenden Ärztinnen und Ärzte und Angehörigen der Gesundheitsberufe verdienen entsprechenden Schutz“, so Montgomery.