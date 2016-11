Wegen Abrechnungsbetrug Mehrjährige Haftstrafe für Ex-Geschäftsführerin der NordseePflege

Im Strafprozess gegen Gülsen Sariergin hat das Landgericht Bremen heute das Urteil gefällt: Die ehemalige Chefin und Gründerin der Bremerhavener Nordseepflege muss für fünf Jahre in Haft und darüber hinaus eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 300.000 Euro zahlen.

Das Landgericht Bremen hat mit dem heutigen Urteil ein deutliches Signal gesetzt. Bild: Pixabay

Daneben verhängte die 5. Strafkammer des Bremer Landgerichts ein fünfjähriges Berufsverbot. Insgesamt liegt das Strafmaß damit in der Mitte des Strafrahmens, auf dem sich zuvor die Prozessbeteiligten verständigt hatten. Dem vorausgegangen war ein Teilgeständnis der 37-jährigen Angeklagten, die seit Anfang September in Untersuchungshaft sitzt.

Vorwurf: Schwerer gewerbsmäßiger Betrug

In dem Verfahren hat die Staatsanwaltschaft im Rahmen dreier Anklagen der ehemaligen Geschäftsführerin der „Nordseepflege“ den Vorwurf des Abrechnungsbetrugs gemacht. Sariergin und Mitarbeiter ihres Unternehmens sollen in 1146 Fällen Pflegeleistungen abgerechnet haben, die nicht oder nur in Teilen gegenüber den Pflegebedürftigen erbracht wurden. Der dabei entstandene Schaden für Kassen und Sozialhilfeträger wird auf bis zu 1,2 Millionen Euro geschätzt.

Nach dem Teilgeständnis der 37-Jährigen steht fest, dass von 2009 bis 2016 in 918 Fällen fälschlicherweise Pflegeleistungen abgerechnet wurden, was einem Schaden von immerhin noch mindestens 600.000 Euro entspricht. Die so erzeugten Umsätze sind u.a. auf ein millionschweres Schattenkonto geflossen oder dienten zur Finanzierung eines luxeriösen Dienstwagens.

Zunächst kein Haftaufschub

Ursprünglich hat die Kammer einen Aufschub des Haftantritts bis Mitte nächsten Jahres in Aussicht gestellt. Denn die Angeklagte erwartet bald ein Kind. Doch eine kurzfristige, bei der Staatsanwaltschaft eingegangene, Geldwäsche-Anzeige einer Bank hat dieses Vorgehen vorerst gestoppt. Der Anzeige zufolge sind 460.000 Euro von Geschäftskonten auf das Privatkonto von Sariergins Lebensgefährten geflossen.

„Das kann ganz legal sein“, so der Gerichtssprecher Helmut Kellermann. „Aber es ist natürlich ungewöhnlich“, so Kellermann weiter. Die Kammer, die von dem neuen Sachverhalt „mehr als überrascht“ wurde, will sich am Montag weiter in der Angelegenheit beraten. Bis dahin kehrt Sariergin wieder in das Gefängnis Oslebshausen zurück.

Was folgt?

Ein tiefer Fall für jemanden, der vor kurzem noch als Vorzeige-Geschäftsfrau galt – von der Krankenschwester zur erfolgreichen Millionenunternehmerin. Noch schwerwe wiegt aber der Vertrauensverlust in die von ihr gegründete „NordseePflege“.

Das Unternehmen verfügt nach eigenen Aussagen über 200 Mitarbeiter an sechs Standorten in Bremerhaven und Cuxhaven. Erst im Juni diesen Jahres wurde ein 16 Millionen Euro teurer Neubau in Geestemünde bezogen.