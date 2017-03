Keine Waschung von Männern Muslimische Pflegehelferin zu recht gekündigt

Unter Berufung auf ihr Glaubensbekenntnis weigert sich eine Pflegehelferin Männer zu waschen. Die daraufhin vom Pflegedienst ausgesprochene Kündigung wurde jetzt vom Arbeitsgericht Mannheim bestätigt.

Eine muslimische Pflegehelferin weigerte sich Männer zu waschen und wurde deshalb gekündigt. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Arbeitsgericht Mannheim blieb erfolglos. beejees/Pixabay.com

Am vergangenen Donnerstag (23.3.2017) hatte die 3. Kammer des Arbeitsgerichts Mannheim die Kündigungsschutzklage einer Pflegehelferin zu verhandeln. Die gebürtig aus Litauen stammende Frau lebt seit drei Jahren in der Bundesrepublik. Zuvor hatte die 40-Jährige in ihrer Heimat ein Medizinstudium absolviert.

Anzeige

Aufgrund des Fehlens einer für Deutschland gültigen Arbeitserlaubnis schlage sie sich, so die Klägerin, als Pflegehelferin und hauswirtschaftliche Betreuerin durch. So auch im Fall des beklagten Arbeitgebers. Hierbei handelt es sich um ein Pflegedienstunternehmen, das im Raum Mannheim Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen aller Pflegestufen mit pflegerischen-, medizinischen- und Betreuungsdienstleistungen ambulant, d.h. vor Ort bei den pflegebedürftigen Personen, betreut. Zum Zeitpunkt der Kündigung befand sich die Klägerin noch in der Probezeit.

Wurden Grundrechte beeinträchtigt?

Das Unternehmen hatte die Kündigung damit begründet, dass sich die Klägerin geweigert habe, diejenigen Tätigkeiten auszuführen, die laut Stellenbeschreibung und Arbeitsvertrag vereinbart worden seien.

Demgegenüber berief sich die Klägerin, die vor zehn Jahren zum Islam übergetreten ist, auf die Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG) und dem Recht auf freier Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG). Sie vertrat die Auffassung wegen ihres muslimischen Glaubens benachteiligt worden zu sein. Unter anderem führte sie an, dass der Islam es ihr verbieten würde fremde Männer nackt zu sehen, geschweige denn zu waschen.

Spielregeln sind einzuhalten

Ferner zeigte die Klägerin Unverständnis darüber, dass ihr ehemaliger Arbeitgeber nicht in der Lage sei, die Vorschriften ihrer Religion zu respektieren. Mit Verweis auf dessen personelle Größe vertrat sie vor der Kammer die Meinung, dass keine Notwendigkeit bestünde, dass die Körperpflege männlicher Patienten zwingend von ihr durchzuführen sei.

Die Vorsitzende Richterin Sigrid Bouwhuis betonte jedoch: „Sie können Ihre Religion hierzulande frei ausüben. Aber an Ihrem Arbeitsplatz kann Ihnen nicht alles zurechtgezaubert werden.“

Die Chancen, mit der Klage Erfolg zu haben, stufte die Richterin bereits während der Verhandlung als gering ein: Zum einen erfolgte die Kündigung innerhalb der sechsmonatigen Probezeit – in diesem Zeitraum besteht normalerweise kein Kündigungsschutz, ausgenommen die Entlassung erfolgte sittenwidrig, was aber vorliegend nicht der Fall war. Zum anderen war die Klage einen Tag zu spät eingereicht worden und somit ohnehin unzulässig. Die Klage wurde letztendlich abgewiesen.