Projekt der GKV Neue Konzepte für Betreuung Demenzerkrankter

Die Zahl demenzkranker Patienten in Akutkrankenhäusern steigt, ebenso wie die Ratlosigkeit im Hinblick auf eine angemessene Versorgung dieser Gruppe. Es sind dringend neue Konzepte erforderlich. Der GKV-Spitzenverband hat nun ein gefördertes Projekt an den Start gebracht, in dem den erhöhten Bedürfnissen demenzkranker Patienten an Betreuung und Tagesstrukturierung Rechnung getragen wird.

Mit einem geförderten Projekt des GKV-Spitzenverbandes soll den Bedürfnissen demenzerkrankter Patienten Rechnung getragen werden. Giorgiomtb, Dreamstime.com

Durch den zunehmenden Ökonomisierungsdruck und die massive Arbeitsverdichtung beim Personal bestehen im Akutkrankenhaus immer weniger Spielräume für die persönliche Zuwendung und Aktivierung von Patienten. Darunter leiden vor allem Menschen mit Demenz, wenn sie im straff organisierten Krankenhausalltag ohne Beschäftigung und Ansprache auf sich alleine gestellt sind.

Nicht selten zeigen diese dann ein so genanntes herausforderndes Verhalten. Das heißt, sie beschließen beispielsweise, nach Hause zu gehen, sie rufen ständig oder sie lösen sich aus Langeweile die Verbände. Solchen Problemen wird teilweise mit Sedierungen und Fixierungen begegnet, um die Abläufe im Stationsalltag aufrecht zu erhalten. Dadurch werden nicht nur die Demenzsymptome verstärkt, sondern die Patienten auch weiteren Risiken wie Delirien oder Stürzen ausgesetzt.

Steigerung der Lebensqualität und Entlastung der Pflegekräfte

Eine Lösung könnte sein, dass Akutkrankenhäuser stärker auf Konzepte zur Tagesstrukturierung und Beschäftigung zurückgreifen, die sich in der Altenpflege schon bewährt haben. Mit einem innovativen Projekt, das vom GKV-Spitzenverband gefördert wird, soll nun systematisch herausgearbeitet werden, wie die positiven Erfahrungen von Pflegeeinrichtungen mit dem Einsatz von geschulten Betreuungskräften zur Steigerung der Lebensqualität sowie zur Entlastung der Pflegekräfte für die Akutkrankenhäuser systematisch nutzbar gemacht werden können. Zudem soll eine sektorenübergreifende Kontinuität von Aktivierung, Betreuung und Beratung an der Schnittstelle von ambulanter Versorgung und Akutkrankenhaus modellhaft organisatorisch umgesetzt werden.

Im Fokus stehen diejenigen Personen, die aufgrund einer Demenz nur über eine eingeschränkte Alltagskompetenz verfügen und die sich einer Krankenhausbehandlung unterziehen müssen. Dabei werden Demenzkranke einbezogen, die bereits häusliche Betreuungen oder Betreuungsgruppen bei Pflegediensten in Anspruch nehmen. Zudem sollen auch Pflegebedürftige von dem Betreuungsangebot profitieren, bei denen die Demenz im Krankenhaus erstmals diagnostiziert wurde und die in der ambulanten Versorgung bisher noch keine Betreuungsleistungen erhalten haben. Diese sollen während des Aufenthalts betreut, aber auch nach der Entlassung in die vorhandenen ambulanten Betreuungsangebote einbezogen werden.

Projektträger dieses Vorhabens ist das Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft (iso) in Saarbrücken.