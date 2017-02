Pflegende Angehörige Ortungsgeräte für Demenzerkrankte

Demenzexpertin Herlind Megges berichtet im Apothekenmagazin „Senioren Ratgeber“ über GPS-Ortungshilfen für demenzerkrankte Personen. Immer häufiger werden die modernen Gerätschaften von Pflegenden genutzt, um die an Demenz erkrankten Angehörigen finden zu können, wenn diese sich beispielsweise verlaufen.

Für demenzerkrankte Personen kann es belastend sein, wenn sie aus Sorge der Angehörigen am Spazierengehen gehindert werden. Pixabay

Ortungsgeräte kommen bei Personen, die ihre an Demenz erkrankten Angehörigen pflegen, immer häufiger zum Einsatz. „Pro Jahr kommen rund 10.000 Geräte neu dazu“, sagt Demenz-Expertin Herlind Megges von der Berliner Charité gegenüber dem Apothekenmagazin „Senioren Ratgeber“. Sie betreibt Studien zu GPS-Ortungshilfen und konnte zeigen, dass die technischen Möglichkeiten der Ortung beruhigend auf die Pflegenden wirken. Schließlich können sie sorgenfreier sein, wenn es mal zu dem Fall kommt, dass die demenzerkrankte Person nicht heimkommt. Schnell kann man den Standort der Person mittels PC oder Handy ermitteln.

Anzeige

Viele Demenzerkrankte verspüren einen großen Bewegungsdrang, die Gefahr des Verlaufens beim Spazierengehen ist also nicht gering. Sie daran zu hindern oder gar freiheitsentziehende Maßnahmen zu ergreifen, ist jedoch auch nicht die richtige Lösung. „Für sie ist es vermutlich belastender, wenn besorgte Angehörige sie am Spazierengehen hindern“, so Dr. Beate Radzey von Demenz Support Stuttgart.

Ein Lösungsansatz können daher GPS-Ortungsgeräte sein. Alternsforscherin Dr. Birgit Kramer aus Ludwigsburg erklärt, dass die Produktpalette sehr groß sei und manche Hersteller die Sender sogar zur Probe verleihen, um sie im Alltag testen zu können. Radzey rät dazu, mit den Angehörigen frühzeitig über das Thema zu sprechen – schließlich müssen diese die Gerätschaften auch akzeptieren. Hilfreich sei es, sie beispielsweise in Form von Armbanduhren zu verwenden.