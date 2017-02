Bundestagswahl Parteien sollen psychische Erkrankungen ernst nehmen

Die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Erkrankungen in allen Bereichen der Gesellschaft berücksichtigen – das ist die zentrale Forderung, welche die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) an die Politik stellt.

Die Parteien sollen nach dem Willen der DGPPN bei der Bundestagswahl die Sorgen und Nöte von psychisch Erkrankten berücksichtigen. Bialasiewicz/Dreamstime.com

Mit Blick auf die kommende Bundestagswahl bezieht die Fachgesellschaft in einem neuen Forderungskatalog Stellung zu den dringendsten Handlungsfeldern auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit. Sie appelliert an die Parteien, diese stärker in den Fokus zu rücken und in ihre Wahlprogramme aufzunehmen.

Psychische Erkrankungen gehören in Deutschland längst zu den Volkskrankheiten und sind zu einer der größten Herausforderungen für die Gesellschaft geworden. Über 27 Prozent der Erwachsenen sind innerhalb eines Jahres betroffen, bei den Ursachen für Krankschreibungen und frühzeitige Berentungen stehen sie ganz vorne. „Depressionen, Angststörungen und die vielen anderen psychischen Leiden wirken sich bei den betroffenen Menschen häufig auf fast alle Lebensbereiche aus – auf die Familien, die Partnerschaft, das soziale Umfeld und die Arbeit. Hinzu kommt, dass die Krankheitsepisoden bei vielen psychischen Störungen oftmals sehr lange dauern und ohne adäquate Behandlung zur Chronifizierung neigen und häufig wiederkehren“, stellt DGPPN-Präsident Professor Arno Deister aus Itzehoe fest.

Menschen mit psychischen Erkrankungen frühzeitig behandeln

Gesundheits- und Sozialwesen sind auf diese Herausforderung nicht ausreichend vorbereitet. Zwar gab es in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte in der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, trotzdem besteht dringender Handlungsbedarf. Forschung, Prävention, Behandlung und Teilhabe sind die vier zentralen Felder, auf welchen die Politik aus Sicht der DGPPN aktiv werden muss, damit die Betroffenen und deren Angehörigen die Hilfe und Unterstützung erhalten, die sie so dringend benötigen.

„Ganz wichtig ist, dass wir in Deutschland die strukturelle Forschungsförderung weiter verstärken und ein Deutsches Zentrum für psychische Erkrankungen (DZP) einrichten. Gleichzeitig gilt es die notwendigen Strukturen zu schaffen, damit Prävention, Behandlung und Rehabilitation ambulant und stationär so ineinander greifen, dass wir Menschen mit psychischen Erkrankungen frühzeitig ausreichend behandeln und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sichern können. Insgesamt müssen psychische Erkrankungen noch stärker in den Fokus von Gesundheitspolitik und Selbstverwaltung rücken“, so Professor Arno Deister.