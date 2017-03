Themenschwerpunkt IT-Sicherheit Patientendaten in sicheren Händen

Röntgenbilder, Ergebnisse der letzten Blutuntersuchung, MRT-Aufnahmen – vorbei die Zeiten, in denen Gesundheitsdaten per Post von einem Arzt zum nächsten geschickt werden. Immer häufiger greifen Gesundheitseinrichtungen auf E-Health-Lösungen zurück. Auf der conhIT, die vom 25. bis 27. April 2017 in Berlin stattfindet, werden Neuheiten und Trends der Gesundheits-IT vorgestellt.

Rund 460 Aussteller und 9.000 Fachbesucher treffen sich auf der conhIT – Connecting Healthcare IT. Messe Berlin

Verstärkt setzen Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen auf E-Health-Lösungen, die den schnellen und mobilen Austausch von Gesundheitsdaten ermöglichen. Doch wie stellen die medizinischen Einrichtungen sicher, dass sensible Patientendaten nicht in falsche Hände geraten? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich die conhIT – Connecting Healthcare IT in Berlin, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert und vom Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e.V. zusammen mit der Messe Berlin veranstaltet wird. Rund 480 Aussteller sowie 9000 Fachbesucher aus aller Welt haben sich für die conhIT – eine Verbindung von Messe, Kongress, Akademie und Networking Event – angemeldet. Mit dabei sind wieder Marktführer und etablierte Mittelständler genauso wie junge Start-ups und Nachwuchstalente. Auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat seinen Besuch angekündigt.

Von Cybersecurity bis intersektorale Vernetzung

Ob Live-Hacking eines Medizingerätes oder Vorträge zum Thema Informationssicherheit im Krankenhaus – im Rahmen des Kongresses, im Health Security Pavillon und auf einer Vielzahl von Messeständen erhalten Krankenhaus-IT-Leiter Tipps und Tricks, wie sie sich vor Hackerangriffen schützen können.

Neben IT-Sicherheit erwartet die Besucher auf der conhIT ein breites Themenspektrum – von Digitalisierung in Gesundheitswirtschaft und Krankenhäusern, über E-Health und Apps, IT-Strategien und IT-Management, bis hin zu intersektorale Vernetzung sowie Internet of Things. Der Kongress, der in diesem Jahr unter dem Motto „10 Jahre conhIT – Wir verbinden Gesundheit mit innovativer IT.“ steht, bietet neben Vorträgen und Diskussionsrunden auch Live-Präsentationen, wie beispielsweise der Einsatz von Robotik-Technologie in der Therapie von querschnittsgelähmten Patienten.

Zwischen mobile health ZONE und International Networking Lounge

Auf der conhIT gibt es wieder zahlreiche Sonderflächen wie die mobile health ZONE, wo innovative Lösungen für vernetzte und mobile Gesundheitsversorgung präsentiert werden, beispielsweise im Rahmen von Kurzvorträgen zu Themen wie Gesundheits-Apps oder mobile Plattformen. Innovativ geht es auch auf der conhIT-Networkingfläche zu: Dort findet beispielsweise der E-Health-Slam statt, bei dem Software- und App-Entwickler praxisnahe Projekte aus dem E-Health-Bereich einem breiten Publikum in unterhaltsamer Form präsentieren, egal ob als Gedicht, Interview oder Live-Experiment.

Im Rahmen der „International Networking Lounge“, die von Germany Trade and Invest und der conhIT organisiert wird, gibt es spezielle englischsprachige Angebote, in denen ausländische Fachbesucher einen Einblick in die IT des deutschen Gesundheitswesens erhalten und gleichzeitig ausländische Player der Branche ihre eigenen Gesundheitsmärkte vorstellen. Im Hochschulpavillon hingegen stellen renommierte Hochschulen ihre zukunftsweisenden Studienrichtungen im Bereich Medizininformatik vor, die eng mit der medizinischen Praxis und weiteren wissenschaftlichen Disziplinen kooperieren.