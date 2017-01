Internationale Patienten Patientenvermittlung aus Russland: NordMedi hilft bei Reisen zum Medizinstandort Deutschland

Die Gesundheit ist das höchste Gut für ein unbeschwertes Leben. Allerdings variiert die Qualität der staatlichen medizinischen Leistungen im internationalen Vergleich oftmals derart stark, dass eine immer größere werdende Zahl an Patienten Hilfe in einer kompetenten medizinischen Behandlung im Ausland sucht.

Immer mehr Menschen aus dem Ausland, wie beispielsweise Russland, kommen nach Deutschland, um dort medizinische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Bild: Marco Di Bella mit Material von Stockyimages/Dreamstime.com

Menschen aus aller Welt, vor allem aber aus dem arabischen Ausland und Russland, begeben sich auf die Reise. Sie suchen dann in Deutschland zunächst einen fundierten medizinischen Rat sowie kompetente Behandlung, die sie in ihrer Heimat so nicht erhalten können. Und lassen sich gegebenenfalls sogar operieren. Die Beweggründe und Indikationen sind dabei sehr unterschiedlich. Von ästhetischen Korrekturen bis hin zur Behandlung schwerwiegender Krankheiten ist alles dabei. Nicht selten geht es dabei um Leben und Tod.

Um die für den Patienten so wichtige, bestmögliche medizinische Versorgung zu erhalten, greifen ausländische Patienten häufig auf die Unterstützung von spezialisierten Agenturen zurück. Diese Spezialisten stellen für eine Provision ihre Dienstleistungen zur Verfügung. Der Service als medizinischer Dienstleister besteht darin, dem Kunden auf der Suche nach der richtigen Behandlung und dem richtigen Behandler in Deutschland zu helfen.

Vom ersten Kontakt über die Erstellung einer fundierten Diagnose durch Fachärzte bis zum Abschluss der Behandlung und der Rückreise sollte die Agentur als verständnisvoller Ansprechpartner dem Patienten zur Seite stehen. Doch tummeln sich in diesem lukrativen Markt nicht wenige schwarze Schafe, die den Fokus auf das schnelle Geld legen und das Wohl des Patienten keinesfalls im Vordergrund sehen. Hier gilt es für Patienten, sehr gut aufzupassen und sich im Vorwege ein fundiertes Bild vom der Seriosität des eventuellen Vertragspartners zu machen.

Reise ins Ungewisse? Mit kompetenter Hilfe von NordMedi keinesfalls…

Ein Beispiel aus der Praxis: Viktor D. (Name geändert) aus dem russischen Perm, der östlichsten Millionenstadt Europas, leidet unter dem sogenannten Diabetischen Fußsyndrom. Trotz der in Perm bestmöglichen Behandlung stellten die russischen Mediziner Herrn D. in Aussicht, dass man vor Ort nichts mehr tun könne, außer den betroffenen Fuß zu amputieren. Als einzige Möglichkeit, den Fuß zu retten, empfahlen ihm die behandelnden Ärzte, sich in Deutschland behandeln zu lassen.

Kurzerhand entschloss sich Viktor D., diesen Rat in die Tat umzusetzen. Mit Hilfe der erfahrenen russischen Vermittlerin Olga Shikolenko und der deutschen Agentur NordMedi, einem Projekt der E-Recruit GmbH aus Hamburg, begab sich Viktor D. vier Wochen nach der ersten Anfrage vertrauensvoll in die Hände des medizinischen Teams des St. Vinzenz-Krankenhauses in Köln. Die Ärzte untersuchten ihn zunächst gründlich. Befunde wurden bereits vorher nach Deutschland übersandt, so dass sich die behandelnden Ärzte ein erstes Bild vom genauen Krankheitszustand machen konnten.

Ein Kostenvoranschlag wurde bereits vorher auf dieser Grundlage erstellt, damit Herr D. vor Reiseantritt möglichst genau wusste, worauf er sich finanziell einlassen würde. So konnte er diesen Betrag am ersten Tag des Aufenthaltes als ausländischer Privatzahler in bar in der Klinik hinterlegen. Dieses Verfahren gilt als gängiges Prozedere im Umgang mit Patienten aus dem Ausland.

Eine erfolgreiche Gesundheitsreise mit glücklichem Ausgang

Nach zweiwöchiger Behandlungsdauer und einer Rund-um-Versorgung (Transfer, medizinische Dolmetscher, Betreuung innerhalb und außerhalb der Klinik) durch die Mitarbeiter von NordMedi ist Viktor D. nun wieder auf dem Heimweg und strahlt vor Glück über den Erfolg seiner Gesundheitsreise nach Deutschland.

Vor allem, weil die Ärzte des St. Vinzenz-Krankenhauses ihm versicherten, dass er bei Einhaltung des detaillierten Behandlungsplans seinen Fuß definitiv behalten wird. Hinzu kommt außerdem, dass der Aufenthalt insgesamt sehr rund verlaufen ist und sich der Patient sehr gut betreut fühlte. So bot NordMedi dem Patient auch die Gelegenheit, die kulturellen Highlights Kölns und seine tollen Weihnachtsmärkte kennenzulernen.

Für die Anpassung spezieller orthopädischer Schuhe wird er wieder nach Deutschland reisen und freut sich jetzt bereits auf ein Wiedersehen mit der Stadt Köln bei seiner nächsten Gesundheitsreise.

Kontakt NordMedi für Kliniken und Patienten: info@nordmedi.com.

Quelle: Alexander Richter/E-Recruit GmbH