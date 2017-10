Sitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Yann Forget

Elizabeth Iro hat 25 Jahre lang als Krankenpflegerin und Hebamme auf den Cook-Inseln gearbeitet und war zudem lange Präsidentin des Pflegeberufsverbands der Cook-Inseln. Aktuell ist sie dort Gesundheitsministerin und wurde nun als sogenannte „Chief Nursing Officer“ (CNO) bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in das Führungsteam um Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berufen. Sie hat über 30 Jahre Berufserfahrung im Gesundheitswesen und hat als Ministerin bereits einige Reformen durchbringen können.

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) und andere Pflegeberufsverbände haben die Neuigkeiten mit Freude aufgenommen. Sie sehen in der Ernennung der langjährigen Pflegekraft zur CNO ein wichtiges Standbein für die Pflege und erhoffen sich, dass die Berufsgruppe der Pflegenden damit Einfluss im internationalen Gesundheitswesen gewinnt.

Uneingeschränkte Unterstützung seitens des DBfK

Prof. Christel Bienstein, DBfK-Präsidentin, gratulierte Iro und sagte ihr volle Unterstützung zu: „Das sind sehr gute Neuigkeiten. Für diese Position haben die weltweiten Pflegeberufsverbände lange kämpfen müssen. Es ist längst überfällig, dass die Stimme und Perspektive der professionell Pflegenden im Stab des WHO-Generaldirektors gehört wird und mitentscheidet. Die zu lösenden Probleme aller Gesundheitssysteme sind bei weitem zu groß und zu komplex, als dass man auf diese Kompetenz verzichten könnte. Im Namen der beruflich Pflegenden in Deutschland und des nationalen Pflegeberufsverbands gratuliere ich Frau Elizabeth Iro sehr herzlich zu ihrer Berufung. Der DBfK sichert ihr uneingeschränkte Unterstützung in diesem so wichtigen und verantwortungsvollen Amt zu“, so Bienstein am Freitag in Berlin.

Ernannt wurde Elizabeth Iro von WHO-Generaldirektor Tedros, der damit ein Versprechen eingelöst hat, das er im Mai auf dem Weltkongress der Pflegeberufe in Barcelona abgegeben hatte. „Ich bin begeistert darüber, Ms. Iro als WHO Chief Nursing Officer in unserem Team willkommen zu heißen. Pflegefachpersonen spielen eine entscheidende Rolle – nicht nur in der Gesundheitsversorgung von Millionen von Menschen in der ganzen Welt, sondern auch bei der Umsetzung von Gesundheitspolitik, der Gesundheitsförderung in Gemeinschaften und der Unterstützung von Patienten und Patientinnen und Familien. Pflegefachpersonen sind der Schlüssel, um eine allgemeine Gesundheitsversorgung und die Nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen. Ms. Iro wird diese Perspektive bei der WHO im Vordergrund halten.“ Zuletzt äußerte auch Präsidentin des International Council of Nurses (ICN), Annette Kennedy, ihre Glückwünsche und hofft auf positiven Einfluss für die Gesundheits-, Sozial- und Bildungspolitik.