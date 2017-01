Themenwoche Pflege ohne Grenzen? Deutschland und Spanien im Vergleich

Die Pflege in Deutschland kämpft mit immer wiederkehrenden Problemen, die sie seit geraumer Zeit nur schwer lösen kann. Vielleicht wird es also einmal Zeit einen Blick auf die Pflegesysteme anderer EU-Länder zu werfen. Die Rechtsdepesche sucht auf Gran Canaria nach Lösungsansätzen und Problemen in der spanischen Pflege.

Die Pflege in Spanien und Deutschland im Vergleich ist Inhalt einer Themenwoche vom 21. bis 28. Januar 2017.

Im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums der auf Gran Canaria stattfindenden Winterakademie wird das Team der Rechtsdepesche vom 21.01 bis zum 28. Januar 2017 einen spannenden Blick hinter die Kulissen der spanischen Pflege werfen und dabei einen Dokumentarfilm zum Thema „Pflege ohne Grenzen? Deutschland und Spanien im Vergleich“ produzieren.

Der Dokumentarfilm soll den Zuschauern einen realistischen Einblick in die Verhältnisse der spanischen Pflege gewähren und die gewonnen Eindrücke mit den Zuständen in Deutschland vergleichen. Dabei erhält unser Team tatkräftige Unterstützung von dem aus Neuwied stammenden Pfleger und Blogger Sandro Pé. Es werden sowohl stationäre als auch ambulante Pflegedienste auf der Insel besucht und Experten mit reichlich Erfahrung im deutschen und spanischen Gesundheitssystem interviewt.

Während der Filmarbeiten bietet die Redaktion der Rechtsdepesche in Form einer Themenwoche unter dem Motto „Pflege ohne Grenzen? Deutschland und Spanien im Vergleich“ spannendes und wissenswertes Hintergrundwissen für die Leser an, die sie auf der Homepage der Rechtsdepesche und den sozialen Plattformen abrufen können. Zusätzlich erhält der Leser über die sozialen Plattformen Facebook und Twitter exklusive Einblicke von den Dreharbeiten des Films. Abschluss der Aktion wird die Veröffentlichung des Films auf der Webseite und dem YouTube-Kanal der Rechtsdepesche voraussichtlich am Ende der kommenden Woche sein.

Alle Inhalte und Informationen finden Sie jederzeit unter www.rechtdepesche.de