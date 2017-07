Der DBfK ermahnt die Gesundheitspolitik „Pflegefachpersonal bald auf der Roten Liste“

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hat erneut auf den erheblichen Pflegefachpersonalmangel hingewiesen und bezieht sich dabei auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Insbesondere in der Altenpflege gibt es demnach einen deutlichen Engpass. Der DBfK rügt die Gesundheitspolitik und fordert Investitionen sowie Mut zum Umdenken.

Der DBfK weist auf den hohen Pflegefachpersonalmangel infolge von gesundheitspolitischen wie unternehmerischen Fehlentscheidungen hin. Spotmatik/Dreamstime.com

Laut dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hat es in der Vergangenheit eine Reihe von Fehlentscheidungen seitens der Gesundheitspolitik gegeben, die sich nun im Pflegefachpersonalmangel ausdrücken. Die prekären Arbeitsbedingungen haben ihre Konsequenzen, sodass es immer schwieriger werde, Stellen mit Fachpersonal zu besetzen. Schuld daran sei aber nicht ein genereller Mangel an Personal. Vielmehr ist der Personalmangel eine Folge der Tatsache, dass qualifizierte Arbeitskräfte nicht länger bereit seien die schlechten Arbeitsbedingungen hinzunehmen, erklärt DBfK-Bundesgeschäftsführer Franz Wagner.

Anzeige

Der DBfK stützte sich dabei auf die jüngste Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit. Demnach erscheint die Situation insbesondere in der Altenpflege fatal: auf 100 freie Stellen kommen 32 arbeitslos gemeldete Altenpfleger bzw. Altenpflegerinnen. Zudem dauert es rund ein halbes Jahr (167 Tage) eine Stelle zu besetzen. Doch nicht nur die Altenpflege ist vom Personalmangel geplagt – auch in der Gesundheits- und Krankenpflege kommen auf 69 Arbeitslose 100 freie Stellen.

„Arbeitgeber und Politik ernten nun, was sie gesät haben“

„Jahrelang ist die Pflegepersonalausstattung grob vernachlässigt, die überfällige Ausbildungsreform unnötig verschleppt worden und falsche, rein ökonomische Prioritäten haben den Beruf ausbluten lassen. ‚Zu wenig‘ und ‚zu spät‘ ist nun die ernüchternde Analyse, betrachtet man die halbherzigen Lösungsansätze aus Politik und Gesundheitswirtschaft. Das ist auch eine der Erklärungen für die schleppende Annahme des aktuellen Pflegestellenförderprogramms in den Krankenhäusern“, erklärt der DBfK weiter.

Was muss passieren?

Was jetzt benötigt werde, seien Investitionen in den Pflegeberuf – und nicht etwa eine Absenkung von Personal- und Ausbildungsstandards. Die Stellenschlüssel müssen gehoben, Krankenhausbetten reduziert und Pflegekräfte zurück gewonnen werden, die sich bereits von ihrem Beruf enttäuscht abgewandt haben. DBfK fasst zusammen: „Gebraucht werden spürbare Verbesserungen anstatt Kosmetik am System, Mut zum Umdenken und – ja, Geld wird es auch kosten!“