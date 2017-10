Der Deutsche Pflegerat e.V. Pflegethemen müssen auf Agenda der Politik stehen

Irene Maier, Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerats e.V. (DPR), forderte auf der vierten Agenda-Konferenz des „Tagesspiegel“, dass die Politik die Themen Pflegenotstand, Kostendruck sowie Personal mit höchster Priorität behandeln muss.

Die Vizepräsidentin des DPR machte ihre pflegepolitischen Forderungen gegenüber der Politik deutlich. Tyler Olson/Dreamstime.com

Am Dienstag hat die vierte Agenda-Konferenz des „Tagesspiegel“ stattgefunden, bei welcher wichtige Akteure aus Politik, Verbänden und anderen Bereichen ihre maßgeblichen Forderungen und Ziele formulieren. Auch die Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerats e.V. (DPR), Irene Maier, ergriff das Wort und machte ihre Forderungen gegenüber der Politik stark. „Pflegenotstand, Kostendruck und Personalmangel“ in der Altenpflege, Kinderkrankenpflege sowie bei den Hebammen müssen nach Maier dauerhaft auf der Agenda der künftigen Regierungspartner stehen.

Anzeige

„Das Thema Pflege und der bereits heute in allen Bereichen der Pflege vorliegende Personalmangel müssen in den Koalitionsverhandlungen mit höchster Priorität behandelt werden. Wir benötigen Taten statt Worte und Versprechungen. Das erwarten wir von der künftigen Bundesregierung“, äußerte Maier vor den rund 200 Gästen. Wichtig seien ein Personalschlüssel für die Pflege in einigen Krankenhausbereichen sowie die Schaffung besserer Rahmenbedingungen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. „Es kann nicht sein, dass sich ein Intensivpfleger bei uns um vier Patienten kümmern muss, in anderen europäischen Ländern dagegen nur um zwei“, mahnte Maier.

Der DPR fordert Lösungen und Umsetzung dieser drei Themen:

Erstens sei schnellstmöglich eine angemessene Personalbemessung für professionell Pflegende notwendig. Auch der Umsetzung der Bildungsreform und Pflegeberufereform muss nachgekommen und der Aufgabenzuschnitt für Gesundheitsberufe weiterentwickelt werden.

Zweitens müsse dem Fachkräftemangel entgegen gewirkt werden, indem die Arbeitsbedingungen sowie die Bezahlung verbessert werden und mehr Eigenverantwortung übertragen wird.

Zuletzt müsse auch die Gesundheitskompetenz aller gefördert und verbessert werden. Eine nachhaltige Pflegeleistung sowie ihre Qualitätsbemessung dürfen nicht vernachlässigt werden.

70.000 Pflegefachpersonen fehlen

Der DPR verweist auf die besorgniserregenden Zahlen, die dem Pflege-Thermometer 2016 des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. (dip) zu entnehmen sind. Demnach fehlen aktuell 210.000 Pflegefachpersonen in der ambulanten Pflege und 37.000 weitere in Vollzeit.

Studienergebnisse prognostizieren einen Fachkräftemangel von 400.000 professionell Pflegenden im Jahr 2030. Dadurch sei die Versorgungsgefahr akut gefährdet.