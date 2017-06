KidKit als Projekt des Monats ausgezeichnet Drogen & Gewalt in der Familie – wie gehen Kinder damit um?

Probleme wie Drogensucht, Gewalt und psychische Erkrankungen sind sowohl für Betroffene als auch deren Angehörige eine große Last. Vor allem für Kinder und Jugendliche können derartige Probleme zu einer immensen Belastung werden. Das Kooperationsprojekt KidKit, u.a. von der Katholischen Hochschule NRW initiiert, versucht diesen Kindern zu helfen und wurde nun für seine Arbeit vom Landespräventionsrat Nordrhein-Westfalen zum Projekt des Monats ausgezeichnet.

Drogen-, Gewalt- oder psychische Probleme in der Familie belasten vor allem Kinder. Das Projekt KidKit versucht den Umgang damit zu erleichtern. Dontcut/Dreamstime.com

Als Informations-, Beratungs- und Hilfsangebot unterstützt KidKit seit 2013 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren, die in Familien mit Suchterkrankungen, Gewalt und/oder psychischen Erkrankungen aufwachsen. Das Ziel des Projektes ist es, einen Beitrag zur Vorsorge und frühzeitigen Intervention zu leisten. Außerdem soll die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Nun wurde KidKit vom Landespräventionsrat Nordrhein-Westfalen zum Projekt des Monats Juni 2017 gewählt.

Statistik zeigt: betroffene Kinder schneller erkrankt

„2,65 Millionen Kinder unter 18 Jahren leben in Deutschland in Familien mit Alkoholproblemen (Alkoholabhängigkeit/-missbrauch), 40 bis 60.000 Mädchen und Jungen sind mit der Drogensucht eines oder sogar beider Elternteile konfrontiert, etwa zwei Millionen Kinder und Jugendliche wachsen mit einem schwerwiegend psychisch erkrankten Elternteil auf, und jedes Jahr werden zwischen 14 und 15.000 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern und vier bis 5.000 schwere Misshandlungen Schutzbefohlener erfasst. 33 bis 40 Prozent dieser Kinder entwickeln selbst eine psychische Störung im Laufe ihres Lebens“, gibt der Landespräventionsrat Nordrhein-Westfalen einen Einblick in die Statistik.

Hilfe durch E-Mail und Chat-Beratung

Als helfende Konsequenz haben die Drogenhilfe Köln und KOALA e.V. (Kinder ohne den schädlichen Einfluss von Alkohol und anderen Drogen e.V.) unter der wissenschaftlichen Begleitung des Deutschen Instituts für Sucht- und Präventionsforschung (DISuP) das Projekt KidKit initiiert. Hierbei werden Kinder und Jugendliche zu den Themen „Sucht und Familie“, „Häusliche Gewalt“ und „Psychische Erkrankungen in der Familie“ informiert. In erster Linie bekommen die betroffenen jungen Menschen die Möglichkeit der Kontaktaufnahme und Beratung. „Der Schwerpunkt dabei liegt in einer qualifizierten, kostenlosen und anonymen E-Mail- und Chat-Beratung und bei Bedarf in einer Weitervermittlung an passgenaue Therapie- und Beratungseinrichtungen vor Ort“, schildert der Landespräventionsrat.

Ein Rückblick auf das vergangene Jahr zeigt: In 2016 haben 422 Hilfsanfragen das KidKit-Beraterteam erreicht, die Website wurde über drei Millionen Mal aufgerufen und hatte 168.748 Besucher. Bei 50 Prozent der Anfragen konnte durch kurzfristigen Beratungsaustausch und bzw. oder Weitervermittlung an örtliche Beratungseinrichtungen Hilfe geleistet werden. Bei 50 Prozent der Anfragen kam es zu einem längerfristigen Beratungsverlauf, den die betroffenen Kinder und Jugendlichen aufgrund bereits vorhandener eigener psychischer Symptome (z. B. selbstverletzendes Verhalten, Suizidgedanken, Leistungsabfall in der Schule) benötigten.