Psychoonkologische Versorgung Psychologische Betreuung von Krebspatienten sicherstellen

Heute ist der 19. Weltkongress für Psychoonkologie in Berlin gestartet. Da die psychologische Betreuung von Krebspatienten jeden Alters noch längst nicht flächendeckend sichergestellt ist, sollen auf der Tagung Konzepte und Finanzierungsmöglichkeiten diskutiert werden.

Bisher lag der Fokus der psychoonkologischen Versorgung auf Patienten mittleren Alters. Obencem/Dreamstime.com

Vom 14. bis 18. August 2017 findet der 19. Weltkongress für Psychoonkologie in Berlin statt. Die Tagung trägt den Titel „Cancer throughout the Lifespan – addressing the psychosocial needs of diverse populations“. Sie fokussiert angesichts einer weltweit steigenden Krebsprävalenz auf die spezifischen psychosozialen und medizinischen Folgeprobleme einer Krebserkrankung bei Patienten in verschiedenen Altersgruppen und Erkrankungsstadien. Mit dem Kongress wird eine klare Botschaft verfolgt: Die Psychoonkologie ist Teil einer patientenzentrierten onkologischen Versorgung, weshalb es mehr Angebote bedarf. Doch eine flächendeckende Versorgung ist noch nicht sichergestellt.

Laut Kongresspräsidentin, Prof. Dr. Anja Mehnert, sind die Problemlagen und daraus

resultierenden psychosozialen Bedürfnisse von Krebspatienten je nach Lebensphase, in der die Erkrankung auftritt, enorm unterschiedlich. Bislang lag der Fokus der Psychoonkologie besonders auf der mittleren Altersgruppe, also auf Menschen zwischen 40 und Ende 50. Bei ihnen sind die Mehrfachbelastungen sehr hoch: sie haben Beziehungen, Familie, Kinder, einen Beruf, manche pflegen auch ihre Eltern.

Junge und alte Patienten im Fokus

Doch auch andere Patientengruppen benötigen psychoonkologische Unterstützung. Die Problemlagen sind teilweise andere, werden von den Betroffenen aber als ebenso belastend wahrgenommen. Bei betagten Patienten bestehen z.B. häufig Multimorbidität und daraus resultierend schwierige Behandlungsentscheidungen, aber auch Probleme der Alltagsbewältigung oder die Gefahr der sozialen Vereinsamung.

Bei sehr jungen Menschen kann die Krankheit psychische und soziale Entwicklungsaufgaben beeinträchtigen, die Betroffenen haben aber gleichzeitig weniger Verarbeitungsmechanismen, mit Lebenskrisen umzugehen als ältere Patienten. Junge und alte Patienten sind in den vergangenen Jahren zwar zunehmend in den Fokus der psychoonkologischen Forschung gerückt, etablierte psychoonkologische Versorgungskonzepte fehlen allerdings noch für diese Patientengruppen.

Höhere Heilungsquote der Krebserkrankten

Auch der Anteil der „Krebs-Survivor“ hat in den vergangenen Jahrzehnten die Anforderungen an das Fach erheblich verändert und den Bedarf an psychoonkologischer Versorgung und Cancer Survivorship Programmen erhöht. „Wir haben viel mehr onkologische Erkrankungen, die heilbar sind oder über eine lange Zeit behandelt und versorgt werden können, – und damit ist auch die psychische Belastung unserer Patienten eine andere geworden. Während es früher häufiger darum ging, mit der unmittelbar bevorstehenden Bedrohlichkeit des Todes zurechtzukommen, ist nun in den Vordergrund gerückt, Hilfestellungen für ein Leben mit einer oder nach einer Krebserkrankung zu geben“, erklärt Prof. Dr. Anja Mehnert, zugleich Leiterin der Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie der Universitätsmedizin Leipzig.

Es fehlen nach wie vor strukturelle Schritte, wie man die Psychoonkologie in die ambulante und stationäre Versorgung überführen und auch finanzieren kann. „Die psychoonkologische Versorgung ist in Deutschland noch längst nicht für alle Patienten sichergestellt, verbesserte Konzepte und eine Regelfinanzierung sind notwendig“, so die Kongresspräsidentin.