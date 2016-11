Nurse-Force Dialyse Reisebereite Dialyse-Fachkräfte für den bundesweiten Einsatz

Damit Patienten bei einer zeitintensiven Dialyse-Therapie möglichst optimal versorgt werden können, muss vieles zusammenpassen. Es braucht vor allem ausreichend ausgebildetes Dialyse-Personal, das dafür sorgt, dass die Patienten angemessen und kompetent betreut werden. Auch eine gut funktionierende Infrastruktur, die medizinisch-technischen Ausstattung und eine gute Ablauf-Organisation sind äußerst wichtig.

Für die Durchführung der recht zeitintensiven Dialyse-Therapie braucht es entsprechend qualifiziertes Fachpersonal. Bild: Leaf/Dreamstime.com

Jedoch nur mit entsprechend vielen, qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern kann gewährleistet werden, dass Patienten bei der Dialyse schnell und professionell versorgt werden. Allerdings stehen nephrologische Pflegeteams und ihre leitenden Pflegekräfte besonders durch den immer größer werdenden Fachkräftemangel häufig im Spannungsfeld zwischen Qualitäts- und Effizienz-Anforderungen, Kostendruck und einer steigenden Anzahl multimorbider Patienten.

Besteht in einer Dialyse-Einrichtung dauerhaft Personalmangel, bedeutet das eine starke zusätzliche Belastung für die verbleibenden Mitarbeiter. Diese müssen fehlende Kollegen bei der Versorgung einer gleichbleibenden Anzahl von Patienten ersetzen. In der Folge wird natürlich auch die Arbeitskraft des restlichen Pflegeteams in Mitleidenschaft gezogen – schlimmstenfalls führt die zusätzliche Belastung zu weiterem Personalausfall.

Passgenaue Personal-Lösungen auch für Einrichtungen mit Standort-Nachteilen

Um die dauerhafte Überlastung des Dialyse-Pflegeteams zu vermeiden ist es unverzichtbar, entstandene oder eventuell absehbare Personallücken zeitnah zu schließen. Allerdings ist das durch eine normale Stellenausschreibung in der Regel derzeit nicht mehr kurzfristig möglich. Stellen bleiben immer länger unbesetzt. Insbesondere Einrichtungen, die zudem mit geographischen oder demographischen Standort-Nachteilen (z.B. ländliche Lage mit wenig Fachkräfte-Nachwuchs, Ferienregionen oder Ballungsgebiete mit stark umkämpftem Fachkräftemarkt) zurechtkommen müssen, sind davon besonders betroffen.

Die avanti GmbH bietet für Personal-Engpässe das passende Fachpersonal: Als Personaldienstleister erfolgreich am Markt seit 2000, hat sich avanti in den letzten Jahren zu einem deutschlandweit agierenden Systemanbieter für individuelle und flexible Personal-Lösungen insbesondere für das Gesundheitswesen entwickelt.

Zum avanti-Bestandspersonal von über 1500 Mitarbeitern gehören viele hoch qualifizierte und berufserfahrene Mitarbeiter aus unterschiedlichen medizinischen Fach- und Funktionsbereichen wie z.B. Intensivmedizin, Anästhesie, OP und Dialyse, die für Einsätze beim Kunden flexibel zur Verfügung stehen können.

Erfolgreiches und flexibles Personal-Einsatzkonzept: die avanti „Nurse-Force“

Beim Spezialisten-Team der avanti Nurse-Force Dialyse handelt es sich um medizinische Fachkräfte aus den Fachbereichen Dialyse/Nephrologie und/oder Intensivmedizin mit langjähriger Berufserfahrung in diversen Therapie-Bereichen Hämodialyse, Hämofiltration, Hämodiafiltration, Ultrafiltration, Apherese-Verfahren und Peritonealdialyse und natürlich im Umgang mit Dialysegeräten unterschiedlicher Hersteller.

Im Rahmen des allgemeinen Einsatzkonzepts „Nurse-Force“ mit medizinischen Fachkräften aus unterschiedlichen Funktionsbereichen bietet avanti neben der personellen Unterstützung in der Patientenversorgung auch individuelle Personal-Lösungen für Projekt-Einsätze für die Industrie und Medizintechnik (z.B. Anwendungsberatung und Therapie-Support im Außendienst). Mit solchen Projekt-Einsätzen konnten bereits Kunden aus diesen Bereichen erfolgreich, auch längerfristig, unterstützt werden.

Die medizinischen Fachkräfte, die für den Einsatz in der „Nurse-Force“ vorgesehen sind, werden hinsichtlich Erfahrung, Qualifikation, Selbstständigkeit und Flexibilität gezielt für die Spezialisten-Teams ausgewählt. Die Mitarbeiter schätzen dabei vor allem die abwechslungsreichen Einsatzmöglichkeiten. Die avanti Nurse-Force steht dem Kunden mit seinen Fachkräften bundesweit an jedem möglichen Einsatzort zur Verfügung.

