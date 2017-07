Feriendialyse Reisen trotz Dialyse möglich machen

Dialyse-Patienten müssen nicht auf Reisen ins Ausland verzichten, denn die Blutwäsche ist inzwischen in vielen Ländern möglich. Betroffene können sich in vielen beliebten Reiseländern behandeln lassen, ohne Vorleistungen oder Zusatzzahlungen. Dies regelt eine Vereinbarung, die der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) mit den Dialysezentren geschlossen hat.

Mann bei der Hämodialyse. Anna Frodesiak/Wikimedia Commons

Eine genaue Zahl von Dialyse-Patienten in Deutschland gibt es nicht. Nach der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie und dem Verband Deutsche Nierenzentren e. V. liegt sie zwischen 70.000 und 80.000. Auch für sie soll das Thema Reisen nicht tabu bleiben müssen. Daher können sich Dialyse-Patienten in vielen beliebten Reiseländern in ausgewählten Feriendialyse-Praxen so unkompliziert und sicher wie in Deutschland behandeln lassen.

Vorleistungen werden nicht fällig, für die Patienten entstehen keine Zusatzkosten. Die Praxen rechnen direkt mit der jeweiligen Ersatzkasse ab. Dies regelt eine Vereinbarung, die der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) mit den Dialysezentren geschlossen hat.

Feriendialyse-Praxen in vielen verschiedenen Ländern

„Die schönste Zeit des Jahres sollte jeder genießen können. Wir haben die Feriendialyse deshalb so unkompliziert wie möglich gemacht. Versicherte lassen sich vorab einfach die Kostenübernahme für die geprüfte Praxis von ihrer Ersatzkasse bestätigen und vereinbaren mit der Einrichtung Behandlungstermine. Vor Ort reicht dann die Vorlage der Kostenübernahmeerklärung“, sagte Michaela Gottfried, Pressesprecherin des vdek.

Ersatzkassenversicherten stehen derzeit Feriendialyse-Praxen zum Beispiel in Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Portugal, Polen, Russland, Tunesien, Türkei und Israel zur Verfügung. Viele der Einrichtungen befinden sich in der Nähe von Hotels und sind für Patienten gut erreichbar. Adressen und Kontaktdaten der Feriendialyse-Praxen können Versicherte dann bei ihrer Ersatzkasse erfragen.