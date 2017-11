Ein Kissen mit dem Hashtag #schlafmitRDG – das Motto dieser Aktion

In dieser Aktion sollen Nutzer des Sozialen Netzwerkes Facebook dazu animiert werden, unter dem Hashtag #schlafmitRDG, Fotos rund um das Thema Schlaf zu posten. Damit soll in erster Linie das Thema in das Bewusstsein und den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden. Als zusätzlichen Anreiz ist die Kampagne auch mit einer Spendenaktion verbunden. Sollten 500 Nutzer teilnehmen, so wird die Redaktion 500 Euro an das Kölner NOTEL, einer Notschlafstelle für obdachlose Suchtkranke, spenden. Und sollten doppelt so viele Nutzer mitmachen, wird die Summe ebenfalls verdoppelt.

Begleitend zur Foto-Aktion stellt die RDG auf ihrer Online-Plattform (www.rechtsdepesche.de) bereits seit vergangener Woche Beiträge bereit, in denen beispielsweise Kurioses und Wissenswertes rund um die Themen Schlaf und Schlafprobleme dargestellt oder ein Interviews, zum Beispiel mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Stiftung Schlaf, geführt werden.

Die Aktion startet offiziell am 21.6.2016 und wird voraussichtlich zwei Wochen andauern. Mehr Informationen unter der Kampagnen-Seite: www.rechtsdepesche.de/schlaf-mit-rdg/

