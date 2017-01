Bewegung Sport hilft vor und nach Schlaganfall

Ob Schlaganfallpatienten verlorene Fähigkeiten wiedererlangen können, hängt weitgehend davon ab, wie wandlungsfähig ihr Gehirn ist. Wissenschaftler haben nun erstmals einen direkten Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und einer erhöhten Wandlungsfähigkeit des Gehirns nach einem Schlaganfall nachgewiesen.

Sport und Bewegung können einflussreich auf die Reorganisation des Gehirns nach einem Schlaganfall sein. Bild: (c) Stylephotographs | Dreamstime.com

Für die Entwicklung guter Therapien ist es deshalb essentiell zu verstehen, wie sich die Fähigkeit zur Reorganisation des Gehirns und der Gehirnschaltkreise, vor allem im Alter und nach einem Schlaganfall, verbessern lassen. Wissenschaftlerinnen der Universität Göttingen haben nun erstmals einen direkten Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und einer erhöhten Wandlungsfähigkeit des Gehirns nach einem Schlaganfall nachgewiesen.

Frühere Studien der Wissenschaftlerinnen der Abteilung Systemische Neurobiologie hatten bereits gezeigt, dass Mäuse, die in einer abwechslungsreichen Umgebung aufwachsen, mit freiem Zugang zu Laufrädern und erhöhten kognitiven und sozialen Anregungen, bis ins höhere Lebensalter ein jugendlicheres Gehirn behalten. In der neuen Studie testeten sie nun, ob körperliche Aktivität allein auch einen positiven Einfluss auf die Plastizität des Gehirns hat, und dies nicht nur im alternden Gehirn, sondern auch nach einem Schlaganfall.

Schadenersatz in sechsstelliger HöheVerdacht auf Myokardinfarkt differentialdiagnostisch nicht abgeklärt

ForschungWie die Wetterlage das Schlaganfallrisiko beeinflusst

Sport vorbeugend oder nach dem Schlaganfall einsetzen

„Wir konnten beobachten, dass die Mäuse mit Zugang zum Laufrad nicht nur ein jugendlicheres Gehirn bis ins hohe Alter besaßen, sondern auch vor den negativen Auswirkungen eines Schlaganfalls besser geschützt waren“, erläutert die Erstautorin Dr. Evgenia Kalogeraki. Ko-Autorin Dr. Justyna Pielecka-Fortuna fügt hinzu: „Selbst Mäuse ohne vorherige Laufraderfahrung zeigten eine verbesserte Erholung, auch wenn sie erst nach dem Schlaganfall mit dem Laufradlaufen begonnen haben.“

„Unsere Studie zeigt, dass körperliche Aktivität sowohl vorbeugend wirkt, als auch therapeutisch nach einem Schlaganfall eingesetzt werden kann“, fasst Abteilungsleiterin Prof. Dr. Siegrid Löwel die Ergebnisse zusammen. Die Wissenschaftlerinnen hoffen, dass sich auf diesen Befunden einfache, aber effektive Strategien aufbauen lassen, sowohl zur Prävention für Patienten, die anfällig für einen Schlaganfall sind, als auch zur Rehabilitation von Patienten, die bereits einen Schlaganfall erlitten haben.

Quelle: idw