Deutscher Pflegetag 2017 Statement: Der Fortschritt geht an den Pflegekräften vorbei

Im Rahmen des 4. Deutschen Pflegetags 2017 hat AOK-Vorstandsvorsitzender Martin Litsch ein Statement zur aktuellen Situation der Pflegekräfte abgegeben. Er fordert, dass die Mehrausgaben der Pflegekassen auch bei den Beschäftigten ankommen müssen. Pflegekräfte haben offenbar das Gefühl, der Fortschritt in der Pflege gehe an ihnen vorbei.

Martin Litschv, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, auf dem Deutschen Pflegetag 2017. Deutscher Pflegetag/Meike Kenn

Vergangene Woche hat in Berlin vom 23.-25. März der alljährliche Deutsche Pflegetag unter dem Motto „Die Pflege hat die Wahl“ stattgefunden. Thematische Mittelpunkte waren unter anderem die bevorstehende Bundestagswahl und ihre Bedeutung für die Pflege sowie die Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze II und III. 1,2 Millionen Beschäftigte der Pflege konnten sich über aktuelle Entwicklungen in ihrer Branche austauschen. Der Deutsche Pflegetag ist zudem für viele Anlass, Statements zum aktuellen Geschehen in der Pflegebranche abzugeben, so tat es auch Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes.

Keine Verbesserung für die Pflegekräfte

Litsch erklärte in seinem Statement, dass man schlecht behaupten könne, es habe sich in dieser Wahlperiode nichts für die Pflege getan. Allerdings gilt dies hauptsächlich für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen, die Situation der Pflegekräfte habe sich kaum verändert. Durch die Pflegestärkungsgesetze wurde das Finanzierungsvolumen der sozialen Pflegeversicherung um ca. 20 Prozent ausgeweitet. Mithilfe der „kräftigen Finanzspritzen und der geräuschlosen Einführung des neuen Pflegebegriffs ist die Teilmodernisierung der Pflegeversorgung gelungen“, so Litsch.

Dennoch: Für Pflegekräfte habe sich nicht viel verändert, sie machen nach wie vor einen Knochenjob, findet der AOK-Vorsitzende. Dass Pflegekräfte im Durchschnitt nur sieben Jahre ihren Job ausüben, wundert ihn nicht. Laut der letzten Krankenstands-Statistik ist der Krankenstand in der Pflege zwischen 2012 und 2016 von 6,1 auf 6,7 Prozent gestiegen und liegt damit höher als der bundesweite Durchschnitt über alle Branchen hinweg (2016: 5,3 Prozent).

Viel Gerede und nichts dahinter?

Das fragen sich die Pflegekräfte oftmals, wenn es um Veränderungen in ihrer Branche geht. Sie haben offenbar das Gefühl, der Fortschritt in der Pflege gehe an ihnen vorbei, erklärt Litsch weiter. Das gelte beispielsweise auch für die erst kürzlich getroffene Vereinbarung von Personaluntergrenzen für Pflegende im Krankenhaus. Es werden sich viele fragen, „ob das auch wieder nur ein Papiertiger ist oder ob sich die Arbeitssituation in der Krankenhauspflege verbessern wird. All das sollte uns zu denken geben. Wir Pflegekassen zahlen zwar eine leistungsgerechte Vergütung, aber das zusätzliche Geld kommt nicht immer bei den Pflegekräften an, sondern geht allzu oft in nicht optimal gemanagte Strukturen.“

Förderung von Pflege durch Angehörige

Die Tatsache, dass sich seit über einem Jahr nicht über das Pflegeberufegesetz verständigt werden könne, findet der AOK-Vorstandsvorsitzende zum Kopfschütteln. Die Aufwertung der professionellen Pflege werde aber auch nicht ausreichen, um die Herausforderungen in der Pflege zu bewältigen. Daher fordert er den Erhalt und die Förderung der „informellen Pflege“, sprich der Pflege durch Angehörige oder Ehrenamtliche. „Und tatsächlich werden ja auch 70 Prozent aller Betroffenen durch Familien, Angehörige, Freunde und Nachbarn zu Hause gepflegt. […] Deshalb ist es umso wichtiger, die hohe Bereitschaft der Angehörigen zur täglichen Betreuung zu fördern, letzteres auch mit leistungsrechtlichen und strukturellen Anreizen in der sozialen Pflegeversicherung.“