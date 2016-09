Getränke-Studie Statt Erfrischung gibt’s vor allem Zucker

Erfrischungsgetränke enthalten in Deutschland größtenteils viel zu viel Zucker: Der Markttest von Foodwatch mit 463 Produkten brachte erschreckende Ergebnisse. Betroffen sind nicht nur Cola, Limo & Co., sondern auch viele Getränke, die mit Gesundheitsbewusstsein werben.

Laut der Ergebnisse des Markttests von Foodwatch enthalten nur sechs von 463 Getränken weder Zucker noch Süßstoffe. Bild: (c) Martinlee58 | Dreamstime.com

Der verbreiteten Werbung mit Sport, Gesundheits- und Fitnessmotiven zum Trotz: Die in Deutschland erhältlichen Erfrischungsgetränke enthalten größtenteils bedenklich viel Zucker. Das hat die Verbraucherorganisation Foodwatch bei einer Marktstudie festgestellt. In 59 Prozent der 463 untersuchten Colas, Limonaden, Fruchtsaftgetränke, Schorlen, Brausen, Eistees und Energy-Drinks steckten mehr als fünf Prozent Zucker. In 37 Prozent der Fälle war sogar mehr als acht Prozent Zucker enthalten. Für die Studie hatte die Berliner Organisation sämtliche 463 Erfrischungsgetränke einbezogen, die es bei den drei größten deutschen Lebensmittel-Einzelhandelsketten – Edeka, Rewe und Lidl – zu kaufen gibt.

Ein Energy-Drink war das zuckerreichste getestete Getränk

Dass Cola und Limonade sehr süß sind, mag sich herumgesprochen haben – doch auch zahlreiche Energy-Drinks sind wahre Zuckerbomben. So war das Energygetränk „Rockstar Punched Energy + Guava“ aus dem Hause PepsiCo mit 16 Prozent Zucker – also 78 Gramm oder 26 Zuckerwürfel je 500ml-Dose – das verzuckertste Getränk überhaupt. PepsiCo fiel auch sonst mit seiner besonders zuckerreichen Getränkepalette sehr negativ auf. Doch auch ein Energydrink-Konkurrenzprodukt von Coca-Cola, „Relentless Passion Punch“, steht mit 14 Prozent Zuckergehalt dem Getränk des Erzrivalen kaum nach.

Auch in Schorlen und „Wasser mit Geschmack“ lauern versteckte Kalorien. Die zuckerreichsten Saftschorlen waren „fritz – spritz Bio – Traubensaftschorle“ und die „Bio Shorly Rote Früchte“ von Capri-Sonne mit jeweils mehr als sieben Prozent Zucker. Selbst die sogenannten „Near-Water-Getränke“, die sich besonders an Gesundheitsbewusste richten, sind viel süßer als gedacht: „Active O2 Lemon“ und „Active O2 Pfirsich Weißer Tee“ von Adelholzener etwa bestehen jeweils zu knapp sieben Prozent aus Zucker. Wer eine 750-Milliliter-Flasche hiervon trinkt, nimmt 50 Gramm Zucker zu sich – das Doppelte von dem, was die WHO als Tagesdosis empfiehlt. Nur 55 Produkte im Test waren komplett oder nahezu zuckerfrei; wovon aber wiederum 89 Prozent mit Süßstoffen versehen waren. Ganze sechs Getränke im Test kommen sowohl ohne Zucker als auch ohne Süßstoffe aus.

Steuer auf Zucker wie im Vereinigten Königreich gefordert

Angesichts der Ergebnisse fordert Foodwatch eine Zuckersteuer nach britischem Vorbild. „Erfrischungsgetränke machen nicht frisch, sondern krank. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung die Hersteller mit einer Zucker-Abgabe in die Pflicht nimmt: Entweder reduzieren Pepsi, Coke & Co. den Zuckergehalt drastisch, oder sie müssen sich an den milliardenschweren Gesundheitskosten beteiligen und Präventionsprogramme finanzieren“, so Oliver Huizinga von foodwatch. Deutschland sei eines der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an gezuckerten Getränken weltweit, derzeit mehr als 80 Liter pro Jahr. Rund sechs Millionen Deutsche litten an Typ-2-Diabetes; Adipositas (extremes Übergewicht) führe zu jährlich 63 Milliarden Euro Folgekosten.

In Großbritannien gilt ab 2018 eine Sondersteuer auf zuckerhaltige Getränke. Pro Liter eines Produkts mit fünf bis acht Prozent Zucker werden so 18 Pence (rund 21 Cent) fällig, für noch süßere Getränke sogar 24 Pence (rund 28 Cent).

Der komplette Studienbericht von Foodwatch, mit einer Übersicht und Auswertung aller getesteten Getränke, ist als PDF-Datei hier abrufbar.

Quelle: www.foodwatch.de