Umfrage der Woche Gesetzeslage in Deutschland: Sterben verboten?

Im Mittelpunkt unserer Berichterstattung stand in dieser Woche die Palliativmedizin und die Frage: Wie stark sollte Sterbehilfe per Gesetz eingeschränkt werden? Denn ein Ende 2015 eingeführtes Gesetz könnte die Möglichkeiten der Sterbehilfe in Deutschland weiter einschränken.

Nicht jeder möchte unter allen Umständen am Leben festhalten, einige wollen auch einfach loslassen. Die Gesetzgebung gestaltet sich in solchen Fällen als schwierig. Bild: Victorrustle/Dreamstime.com

Das Thema Palliativmedizin und insbesondere die aktive Form der Sterbehilfe wurden in der Vergangenheit immer wieder heiß diskutiert. Auf Twitter stellten wir nun unseren Followern die Frage, ob Sterbehilfe in Deutschland auch in Zukunft nur begleitend oder aber auch aktiv ausgeführt werden soll. Die Mehrheit von 80 Prozent sprach sich hierbei für eine zusätzliche Legalisierung von aktiver Sterbehilfe aus.

Eine Userin schränkte allerdings ein, dass es nur in „entsprechenden Situationen“ zu so einer Form der aktiven Sterbehilfe kommen dürfe. Um solche „entsprechenden Situationen“ zu definieren, muss erst einmal die aktuelle Gesetzeslage geklärt werden.

Gesetzeslage in Deutschland

Anders als in einigen Ländern auf der Welt ist die aktive Sterbehilfe in Deutschland weiterhin verboten. Bei Missachtung können laut § 216 StGB bis zu 5 Jahre Haftstrafe drohen, selbst wenn es der ausdrückliche Wunsch des Patienten war. Doch mittlerweile werden auch passive Formen der Sterbehilfe wie das „Sterbefasten“ oder das Verschreiben von hochwirksamen, potenziell tödlichen Medikamenten zum Risiko. Grund dafür ist das seit Dezember 2015 geltende Sterbehilfe-Gesetz laut § 217 StGB, welches keine klaren Grenzen zur Sterbehilfe setzt (Rechtsdepesche berichtete).

Sterbehilfe international

Das Sterbehilfe-Gesetz entwickelt sich in Deutschland also vermehrt in die Richtung des Verbotes von Sterbehilfe. In unseren Nachbarländern Belgien, Luxemburg und den Niederlanden gelten währenddessen schon seit längerem Gesetze, die aktive Sterbehilfe zulassen. Die Schweiz lehnt aktive Sterbehilfe zwar ab, allerdings ist Beihilfe zum Suizid unter gewissen Umständen erlaubt. Auch in den USA haben bereits 6 Staaten ein offeneres Sterbehilfe-Gesetz verabschiedet.

Keine Revolution der Gesetzeslage

Es bleibt abzuwarten, inwieweit der Gesetzesgeber auf die möglichen Folgen von § 217 StGB reagieren wird. Eine Trendwende hin zur Legalisierung der aktiven Sterbehilfe ist allerdings nicht in Sicht, auch wenn immer mehr Leute eine solche Regelung für sinnvoll halten. Eine Klärung der unsicheren Rechtslage wäre allerdings vor allem mit Blick auf Ärzte und Pflegekräfte sehr wünschenswert.

Für noch mehr Informationen rund um das Thema Palliativmedizin, werfen Sie einen Blick in die kommende Printausgabe der Rechtsdepesche, die Sie ab November erhalten können.