Behandlungsfehler Tumorbefund wurde Patient nicht mitgeteilt

Ärzte einer Bonner Hautarztpraxis hatten es versäumt, einem Patienten den Befund über einen bösartigen Tumor mitzuteilen. Vergangene Woche haben sich die Familie und die verantwortlichen Ärzte auf einen Vergleich geeinigt. Der Patient ist mittlerweile verstorben.

Die Laborergebnisse eines entfernten Muttermals des Patienten ergaben den Befund eines bösartigen Tumors. Bild: (c) Flydragonfly | Dreamstime.com

Im Jahr 2008 fiel dem Patienten ein auffälliges Muttermal an der Schulter auf und lies dieses entfernen. Die Laborergebnisse haben schließlich ergeben, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelt. Jedoch wurde der Befund nicht von den Ärzten der Hautarztpraxis an den Patienten weitergegeben. Vier Jahre später kam es zu einer Notoperation, bei der weitere Tumore in Lunge und Dünndarm gefunden wurden. Zwei Monate später verstarb der Mann mit 59 Jahren.

Einigung auf 55.000 Euro Schadensersatz

Vergangene Woche gab eine Gerichtssprecherin des Bonner Landgerichts bekannt, dass sich die Familie des inzwischen verstorbenen Patienten und die beiden verantwortlichen Ärzte auf einen Vergleich geeinigt hätten. 55.000 Euro Schadensersatz muss die Bonner Hautarztpraxis zahlen.

Nichtaufklärung ist ein grober Behandlungsfehler

Bei dem Fall handelt es sich um einen groben Behandlungsfehler, so das Urteil der Bonner Richter. Es sei Aufgabe der Ärzte, den Patienten bei solch einem Befund zu kontaktieren und mit ihm die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Wenn unmittelbar nach dem Befund medizinische Maßnahmen ergriffen worden wären, dann wäre der Krankheitsverlauf anders verlaufen.

Quelle: beck.de