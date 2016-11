Seniorenheim Schloss Gleusdorf Ermittlungen wegen ungeklärter Todesfälle im Seniorenheim

Vergangene Woche wurden die Geschäftsführerin und der Pflegedienstleiter der Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf in Untermerzbach verhaftet aufgrund ungeklärter Todesfälle im Pflegeheim und des dringenden Verdachts des Totschlags. Auch gegen den Heimleiter wird ermittelt.

Gegen die Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf laufen derzeit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen bisher ungeklärter Todesfälle. Bild: Dark Avenger~commonswiki

Bereits vor sechs Monaten starteten die Ermittlungen der Bamberger Oberstaatsanwaltschaft, da zwei Strafanzeigen gegen das Schloss Gleusdorf eingegangen sind. Gegen die Seniorenresidenz, die mit dem Slogan „Einmal Schlossherr sein…“ wirbt, wird derzeit wegen ungeklärter Todesfälle ermittelt. Medienberichten zufolge gingen die Anzeigen vor sechs Monaten aufgrund des Verdachts von Misshandlungen an Heimbewohnern ein. Weiterhin sollen Medikamentenmissbrauch sowie Vermögensdelikte Gegenstand der Ermittlungen sein. Im Zuge der Ermittlungen und der Zeugenbefragungen haben sich die Vorwürfe nun verhärtet, wonach es wegen falscher medizinischer Behandlung sogar zu Todesfällen gekommen sei. So wird in den Medien beispielsweise von einem Fall berichtet, bei dem nach einem Sturz eines Bewohners kein Arzt gerufen worden sei, obwohl sein Zustand sich deutlich verschlechterte. Es besteht der Verdacht, dass der Heimbewohner aufgrund seiner Verletzungen verstorben sei.

Vergangene Woche wurden daher zwei Haftbefehle gegen den Pflegedienstleiter und die Geschäftsführerin beantragt. Auch gegen den Heimleiter sowie gegen einen Arzt, der in dem Heim behandelt hat, wird nun ermittelt, da er möglicherweise falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben soll.

Die Ermittlungen laufen derzeit noch, weitere Auskünfte konnten seitens der Staatsanwaltschaft bisher nicht gegeben werden.

Quelle: SZ