Top-Meldungen vom Urologen-Kongress Urologie: das größte Zukunftsfach der Medizin

Seit Mittwoch tagen Deutschlands Urologen in der Messe Dresden, und bereits auf der gestrigen Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) gab es eine Top-Meldung vom 69. DGU-Kongress: Die Urologie ist das größte Zukunftsfach in der Medizin.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) ist die Urologie das größte Zukunftsfach der Medizin. Luckybusiness/Dreamstime.com

Auf der gestrigen Pressekonferenz gab die Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) bekannt, dass die Urologie das größte Zukunftsfach der Medizin sei. Grund dafür ist die demografisch prognostizierte Steigerung des urologischen Versorgungsbedarfes um 20 Prozent, was dem über alle Fachgruppen hinweg höchsten Anstieg entspricht.

Urologischer Versorgungsengpass

„Mit der ‚Zukunftsoffensive Urologie 2030’ reagiert die DGU auf diese Veränderungen und hat einen Maßnahmenkatalog erstellt, um eine hochwertige urologische Versorgung unter den Bedingungen einer alternden Gesellschaft zu gewährleisten“, erklärte DGU-Generalsekretär Prof. Dr. Maurice Stephan Michel vor der Presse. Dafür bedarf es großer Anstrengungen. „Ohne Fokussierung der Urologen – der DGU und des Berufsverbandes der Deutschen Urologen e.V. – sowie der Politik und den anderen Akteuren im Gesundheitswesen auf diesen sich zuspitzenden urologischen Versorgungsengpass ist eine Unterversorgung der Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen absehbar“, so Prof. Michel weiter.

Weitere Nachrichten von Deutschlands wichtigster urologischer Wissenschafts- und Fortbildungsveranstaltung kommen aus der Leitlinienarbeit der Fachgesellschaft: So präsentiert die DGU auf dem Dresdner Kongress die druckfrische Patientenleitlinie Blasenkrebs, die im Rahmen des Leitlinienprogramms Onkologie herausgegeben wurde, und diskutiert vor Ort die inzwischen vierte Aktualisierung der ärztlichen S3-Leitlinie zum Prostatakarzinom, die aktuell in der Konsultationsfassung online gegangen ist.

Urologische Herausforderungen durch Flucht und Migration

Gute Nachrichten gibt es überdies für Patienten, die unter Interstitieller Cystitis (IC), einer chronischen Blasenentzündung mit starkem Schmerz und Harndrang, leiden: Die Einführung einer Zertifizierung für „Zentren für IC und Beckenschmerz“, die heute in Dresden vorgestellt wurde, bedeutet einen großen Fortschritt für eine optimale interdisziplinäre und multiprofessionelle Versorgung. Die europaweit erste Zertifizierung durch die Interstitial Cystitis Association Deutschland e.V. erfolgte jüngst für das Kontinenzzentrum Südwest sowie die Klinik für Urologie und Kinderurologie gemeinsam mit anderen kooperierenden Fachabteilungen am Schwarzwald-Baar Klinikum. Urologische Herausforderungen durch Flucht und Migration sehen Urologen speziell bei Flüchtlingskindern in der Zunahme komplexer Fehlbildungen der Genitalorgane und der Blase sowie Harnsteinen, aber auch in urologischen Folgen der weiblichen Beschneidung.

Am heutigen Tag ist das Forum zum PSA-Screening angesetzt, das bereits mit Spannung auf dem Kongress erwartet wurde.