Nach der OP Optimale Narbenbehandlung durch Ergotherapie

Operationen werden mit dem Ziel einer gesundheitlichen Verbesserung durchgeführt, sie hinterlassen aber immer auch Narben. Wie gut diese verheilen und die Betroffenen beeinträchtigen hängt von vielen Faktoren ab, wissen Experten vom Deutschen Verband der Ergotherapeuten e.V. (DVE).

Durch eine gute Narbenbehandlung können in den meisten Fällen Gewebe, Faszien und alle anderen Strukturen regeneriert und ihre Funktionalität wieder hergestellt werden. (c) Designpicssub | Dreamstime.com

„Zeitgemäßes Operieren bedeutet unter anderem, wenn es vertretbar ist, Gewebe entlang der Zellstrukturen zu reißen oder beispielsweise endoskopisch oder arthroskopisch vorzugehen und dadurch möglichst wenige Strukturen zu schädigen beziehungsweise die Narbenbildung so klein wie möglich zu halten“, heißt es auf den Seiten des Deutschen Verbands der Ergotherapeuten e.V. (DVE). Doch schon kleinste Narben, die nicht größer als ein Zentimeter sind, können Bewegungseinschränkungen und Schmerzen mit sich bringen.

„Die meisten wünschen sich, dass sich die Narbe schnell verwächst, wenig sichtbar bleibt. In vielen Fällen, selbst bei noch so kleinen Schnitten, verursachen Narben ganz andere als kosmetische Probleme“, ist die Erfahrung von Bianca Peters, Ergotherapeutin beim DVE.

Wenn Operationsnarben Probleme machen: Alltagshandlungen analysieren

Zahlreiche Faktoren sind ausschlaggebend für den Heilungsprozess von Narben. Durch eine früh einsetzende Ergotherapie können Schmerzen, eingeschränkte Funktionalität und Missempfindungen vorgebeugt bzw. verhindert werden. „Optimal ist es, Narben schnellstmöglich nach einer Operation zu behandeln. Gibt es Entzündungen, heißt es abwarten, bis diese zurückgegangen sind“, erklärt Peters. Die Durchblutung müsse gefördert, das Gewebe nahe der Narbe massiert und mobilisiert werden, um so Verklebungen zu lösen oder direkt zu verhindern.

In den meisten Fällen kommen die Patienten erst zu einem spezialisierten Ergotherapeuten, wenn bereits Beschwerden und Einschränkungen im Alltag bestehen. „Hat ein Patient nach einer Operation Beschwerden, die ihn einschränken, schaue ich mir an, bei welchen Tätigkeiten dies der Fall ist“ erklärt Peters. Eine Operationsnarbe kann durchaus Schmerzen an entfernten Stellen verursachen, die durch Muskeln oder anderen Strukturen mit dem Narbenbereich verbunden sind. Eine Narbe an der Schulter kann beispielsweise ursächlich für Schmerzen im Ellenbogen oder am Handgelenk sein.

Lob, Motivation und Wertschätzung

„Ich arbeite viel mit dem systemischen Denkansatz. Lob, Wertschätzung und Empathie haben einen entscheidenden Anteil bei meiner Behandlung.“, betont die Ergotherapeutin. Bei der Narbenbehandlung seien Geduld und eine intensive Mitarbeit der Patienten wichtig. Es empfehle sich außerdem, die Narbe ein bis zweimal täglich in Kernseife zu baden, mehrmals täglich die Narbe zu massieren und sie ebenso häufig einzucremen. Durch eine gute Narbenbehandlung können in den meisten Fällen Gewebe, Faszien und alle anderen Strukturen regeneriert und ihre Funktionalität wieder hergestellt werden, resümiert Peters.