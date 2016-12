Schwangerschaftsabbruch Verweigerte Abtreibung führte zum Tod der Schwangeren

In Italien verstarb eine Frau aufgrund einer Blutvergiftung nach einer Fehlgeburt. Der Schwangerschaftsabbruch wurde „aus Gewissensgründen“ verweigert, obwohl klar war, dass der Fötus keine Überlebenschancen mehr hatte. Der Fall sorgte für Empörung und scheint keine Ausnahme zu sein.

In Italien darf ein Schwangerschaftsabbruch aus „Gewissensgründen“ verweigert werden. Im Bild: Die betroffene Klinik. Bild: Ospedale cannizzaro

Die 32-jährige Valentina Milluzzo war im fünften Monat schwanger und lag wegen einer Fehlgeburt zwei Wochen in einem sizilianischen Krankenhaus. Am 16. Oktober 2016 verstarb sie an einer Blutvergiftung, die durch die Fehlgeburt herbeigeführt wurde. Bei dem Fötus war noch ein Herzschlag zu hören, den Ärzten war jedoch klar, dass er keine Überlebenschancen hat. Dennoch wurde „aus Gewissensgründen“ der für die Frau medizinisch notwenige Schwangerschaftsabbruch verweigert. In einem Interview berichtete der Vater über den tragischen Fall seiner Tochter.

Geburtskliniken unter katholischem Einfluss

In Italien kann – ähnlich wie in Deutschland und Österreich – unter bestimmten Umständen eine Abtreibung straffrei durchgeführt werden. Die Ärzte in Italien können sich jedoch auf den „Gewissensparagraphen“ stützen, nach dem es den Ärzten freigestellt ist, ob sie die Abtreibung „aus Gewissensgründen“ ablehnen möchten. Etwa 70 Prozent der Gynäkologen tun dies auch, zumal die meisten Geburtskliniken unter katholischem Einfluss stehen. Die italienische Gynäkologin Dr. Lisa Canitano berichtet, dass Fälle wie der von Valentina Milluzzo keine Ausnahme seien und sich ähnliche Umstände tagtäglich vor ihren Augen abspielen. „Viele schwangere Frauen riskieren ihr Leben, wenn in der Schwangerschaft eine Komplikation auftritt. Aufgrund des „religiösen Gewissens“ der Ärzte konzentrieren sich diese ausschließlich auf den Fötus. – Das kann Frauen das Leben kosten“, so die Gynäkologin.

Religiöser Einfluss innerhalb der Gynäkologie

2012 hat es ein ähnliches Vorkommnis in Irland gegbeben, als eine Schwangere an einer Blutvergiftung starb. Auch in ihrem Fall war noch ein Herzschlag des Fötus hörbar. Die Ärztin begründete das Unterlassen des Schwangerschaftsabbruchs mit ihrem religiösen Gewissen. Da in Irland Abtreibungsverbot herrscht, wurde die Ärztin strafrechtlich nicht belangt. Darf Religion Einfluss in der Gynäkologie ausüben und über das Lebensrecht der Frauen gestellt werden? – da scheiden sich offenbar die Geister. Der österreichische Gynäkologie Dr.Christian Fiala, Vorstandsmitglied der Berufsvereinigung FIAPAC, sagt dazu: „Anlässlich des Todes von Valentina Milluzzo müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass solche Fälle auch in Ländern vorkommen, in denen die Abtreibung legal ist. Wir kennen weitere Fälle aus ganz Europa, in denen Frauen nur knapp überlebt haben. Das sind mittelalterliche Zustände, wenn die Gesundheit und das Leben von Frauen der katholischen Doktrin untergeordnet werden.“

Die rechtliche Lage in Deutschland

Der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ist im Strafgesetzbuch unter dem Paragraphen §218 StGB geregelt. Demnach ist der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich strafbar, es gelten aber Ausnahmen. So ist dieser nach § 218a Abs. 1 StGB nicht strafbar, „wenn die betroffene Frau den Vorgaben der sogenannten Beratungsregelung folgt. Die Schwangere, die den Eingriff verlangt, muss sich drei Tage vor diesem Termin in einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten lassen. Sie hat dem Arzt oder der Ärztin, welche den Eingriff vornehmen sollen, eine Beratungsbescheinigung über dieses Gespräch vorzulegen. Außerdem muss ein Arzt oder eine Ärztin, welche nicht an der Beratung teilgenommen haben, den Schwangerschaftsabbruch innerhalb von zwölf Wochen nach der Empfängnis vornehmen. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann keiner der am Schwangerschaftsabbruch Beteiligten bestraft werden.“

Weiterhin bleibt eine Abtreibung straflos, wenn bestimmte rechtfertigende Indikationen nach § 218a Abs. 2 und §218a Abs. 3 StGB vorliegen. Diese sind gegeben, wenn eine Lebensgefahr oder wenn die Gefahr einer körperlichen oder seelischen Beeinträchtigung der Schwangeren besteht oder wenn die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt beruht.

Zuletzt steht der Abbruch für die Schwangere nicht unter Strafe, wenn dieser „nach einer Beratung durch eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle von einem Arzt oder einer Ärztin vorgenommen wird und seit der Empfängnis nicht mehr als 22 Wochen verstrichen sind.“ Andere Beteiligte können sich unter diesen Bedingungen gegebenenfalls strafbar machen.

