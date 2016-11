Adenovirus-Konjunktivitis Was hat es mit der Augengrippe auf sich?

Derzeit geht vor allem in Bonn die sogenannte Augengrippe um: über 100 Fälle wurden Medienberichten zufolge bereits in den vergangenen zwei Wochen gemeldet. Worum handelt es sich bei der Augengrippe, welche Symptome sind typisch und welche Vorbeugungsmaßnahmen können ergriffen werden?

Gerötete Augen sind symptomatisch für die sogenannte Augengrippe. Bild: (c) Vchalup | Dreamstime.com

Bei der Adenovirus-Konjunktivitis, auch Augengrippe genannt, handelt es sich um eine Entzündung der Binde- und Hornhaut des Auges. Verursacht wird die Augengrippe durch Adenoviren, die zur Familie der Adenoviridae gehören. Diese Viren sind sehr umweltresistent und können bei Zimmertemperatur für mehrere Wochen ansteckend bleiben. Die Augengrippe selbst dauert etwa vier Wochen an und ist leicht übertragbar.

Wie wird die Augengrippe übertragen?

Adenoviren sind weltweit verbreitet und werden von Mensch zu Mensch übertragen. Generell gilt die infektiöse Entzündung des Auges als hoch ansteckend und tritt meist regional gehäuft auf, wie es nun in Bonn der Fall ist. Übertragen werden die Viren durch Tränenflüssigkeit, aber insbesondere durch häufigen Kontakt der Hände mit den Augen. Das Anfassen von Türgriffen und anderen Oberflächen, vor allem an öffentlichen Orten, führt daher zur schnellen Verbreitung. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung und Auftreten der Symptome, beträgt etwa 5 bis 12 Tage.

Welche Symptome treten bei der Augengrippe auf?

Gerötete Augen, Juckreiz, Lichtscheuheit, Tränenfluss und ein Fremdkörpergefühl im Auge sind die typischen Symptome der Infektion. Auch Gliederschmerzen und Schwächegefühl können auftreten. Nach etwa einer Woche kann es dann zu einer Entzündung der Bindehaut und der Hornhaut des Auges kommen. In der Regel dauert die Infektion etwa vier Wochen an und fast immer sind die Augen danach komplett ausgeheilt. Durch Trübungen in der Hornhaut kann es jedoch nach der akuten Phase zu einer verschlechterten Sehschärfe und zu hoher Lichtempfindlichkeit kommen, was über Monate anhalten kann.

Behandlung und Vorbeugung

Die Infektion wird durch Augentropfen oder mit einer Salbe behandelt und in jedem Fall sollte ein Arzt aufgesucht werden. Eine speziell für das Virus entwickelte Therapie gibt es allerdings nicht, auch eine Impfung ist nicht möglich. Dennoch kann man der Augengrippe vorbeugen, indem man gewisse Hygienemaßnahmen einhält:

Auf Händehygiene sollte stets geachtet werden

Das ständige Berühren der Augen mit den Händen sollte vermieden werden

Nach Berühren der Augen sollten die Hände gewaschen werden

Wenn eine Entzündung bereits vorliegt, dann sollten Handtücher und Kosmetikartikel oft gewechselt und gewaschen und vor allem nicht von anderen mitbenutzt werden

Bis zur vollständigen Ausheilung sollten öffentliche Badeanlagen gemieden werden

Gegenstände, die mit den Augen in Kontakt treten, sollte man meiden (Fotoapparat, Fernglas, Sonnenbrille)

Seit 2001 besteht bei Auftreten der Krankheit eine Meldepflicht nach § 7 Abs. 1 IfSG des Arztes gegenüber dem Gesundheitsamt. Seitdem schwankt die Zahl der jährlich registrierten Fälle sehr stark. Die höchste Fallzahl wurde im Jahr 2004 mit 658 Erkrankten verzeichnet, die niedrigste Fallzahl liegt bei 82 Erkrankten pro Jahr. Nach Meinung der Experten könnte die Zahl der Erkrankten dieses Jahres noch weiter ansteigen.

Quelle: Robert Koch-Institut (RKI), Landeszentrum Gesundheit NRW, www.symptomat.de